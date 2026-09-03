Olvidan a afectados por el coche-bomba

Tres días después del atentado con coche-bomba en la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, los vecinos permanecían en zozobra y en el desamparo de las autoridades: sin luz, sin apoyo económico, incomunicados, con casas inhabitables y sin capacidad de respuesta de los servidores públicos, en una localidad con carencias hasta de bomberos.

En entrevista con La Razón, un vecino de la calle González Huerta en la colonia Centro, que decidió permanecer en anonimato ante temor a sufrir represalias, aseguró que las corporaciones de seguridad estatales requieren mayor preparación y protocolos específicos para responder de manera inmediata ante emergencias relacionadas con explosivos.

“Lo que sí te puedo decir es que, la verdad, no está preparada la Policía para nada. Yo tengo muchos años trabajando en minería y conozco de explosivos; no es que sea experto, no es mi área, pero en el momento, cuando salí, que yo estaba buscando a mi familia, les dije: ‘¿Dónde están los soldados? Necesitan hablar a los soldados para que traigan perros o para identificar dónde hay más explosivos’, pero no llegaron los soldados; solamente estaba la estatal. Los militares llegaron en la madrugada, yo creo que andaban haciendo rondines, también buscando a la gente”, narró.

El Dato: LA PESQUISA sobre el atentado apunta a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual habría usado explosivos empleados comúnmente en el sector minero.

“Pero sí falta mucha preparación. De hecho, un cuerpo de bomberos no lo tenemos. Gracias a Dios llovió; nos mandó ahí una fuerte lluvia toda la noche y fue de modo que se pudo apagar el incendio (generado por la explosión)”, relató.

También expuso que, a tres días del hecho delictivo, aún no se ha concretado algún tipo de apoyo económico para las familias afectadas.

Explicó que, aunque personal de Protección Civil acudió al lugar para levantar un censo, hasta el momento siguen sin recibir un apoyo económico para la reparación de los daños.

Añadió que el problema es de tal magnitud, que algunos habitantes permanecen sin comunicación debido a que no hay luz en la colonia y otros no tienen ni dónde pasar la noche, pues sus hogares fueron destruidos por completo.

En su caso, mencionó que tuvo que irse con sus familiares, ya que realiza trabajo en casa y hasta el momento toda la colonia permanece sin luz. En otros casos, algunos vecinos no tienen agua, ya que la onda expansiva reventó algunos tinacos.

“Yo tuve que salirme, porque no teníamos luz y, como trabajo en home office, vine con otros familiares acá a trabajar. Entonces, ahorita, desde que salí de mi casa no he hablado con nadie, ni con mi familia, porque pues no teníamos luz ni para cargar y ver el teléfono”, denunció.

Luego de que las autoridades informaran que la comandancia será removida, para los vecinos la medida representa un cambio positivo debido a los antecedentes de hechos violentos registrados en el inmueble. Recordó que anteriormente ya se había registrado el lanzamiento de una granada contra la comandancia.

También subrayó que los habitantes permanecen atentos, luego de que en redes sociales se avisara de posibles nuevos hechos violentos y amenazas.

“Hay amenaza, hay otro municipio que se llama Pánfilo Natera. Son dos municipios que están en amenaza ahorita, son los que siguen, están en la mira”, dijo.

FGR atrae averiguación por el ataque explosivo

| Por Alan Gallegos y Claudia Arellano |

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por el ataque explosivo con coche-bomba perpetrado el domingo contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

“Ya se tiene un detenido, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Aunque esta investigación ya la atrajo la FGR, esperamos que en las investigaciones haya datos que se puedan arrojar de manera rápida para que las fiscalías sigan avanzando en la investigación y, en su momento procesal debido, lo den a conocer”, reveló el secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Estableció que las autoridades determinaron reubicar las instalaciones de la comandancia, debido al riesgo que supone para los habitantes, al ubicarse la sede en la colonia Centro, rodeada de viviendas.

1 detenido hasta ahora por el episodio en el municipio

“Por supuesto, sí. Ése fue uno de los temas que ya comentamos. El propio alcalde (Juan Manuel Zambrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, PRD) ahorita comentaba que sí hizo la solicitud (de reubicación) a destiempo, pero, aun así, vamos a ver cómo hacerlo para ver si se puede apoyar al municipio. Es una responsabilidad municipal, pero vamos a ver de qué manera hay posibilidades de poder apoyarlo para ya reubicarlo a la brevedad posible”, dijo el funcionario, en declaraciones a medios locales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el viernes, durante su visita a Zacatecas, dará información directa sobre este episodio de violencia, donde resultaron 11 personas lesionadas y se generaron daños materiales que abarcan afectaciones, en distintos grados, en por lo menos 55 viviendas.

UNA VECINA, afuera de una construcción afectada por la explosión. El alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, urgió al gobierno estatal a aportar recursos para reubicar la comandancia de la Policía municipal. ı Foto: Cuartoscuro

Al ser consultada durante su conferencia mañanera, la mandataria indicó que el tema será abordado en la entidad, debido a que, además de presentar el informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se reunirá el Gabinete de Seguridad.

“Mañana viene Gobernación (a la conferencia mañanera) y el viernes vamos a Zacatecas. Ahí en Zacatecas va a estar el Gabinete de Seguridad, además de presentar el informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, si les parece, el viernes puedo informar de manera directa y, además, ahí en Zacatecas el Gabinete de Seguridad”, expresó la mandataria federal.