¿Quién era Pamela Cisneros y de dónde es la mujer latina abatida en Times Square?

En redes sociales comenzó a circular un video grabado en las calles de Times Square, Nueva York, Estados Unidos, en el que se puede ver a una mujer rodeada por varios agentes antes de ser abatida.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el momento en el que una mujer está rodeada por varios agentes de la policía, y esta tiene en las manos dos armas blancas.

La mujer se encuentra respirando mientras continúa con las armas blancas en mano, y en un momento repentino decide acercarse a los agentes, por lo que estos respondieron con sus armas de electrochoque, y después abren fuego contra ella.

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Pamela Cisneros video ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con lo que se conoce, las autoridades afirmaron que la mujer apuñaló a dos personas de manera aletoria; una de estas perdió la vida, y fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años de edad, quien era vicepresidenta de la unidad de señección de negocios y conflictos de Bank of America.

La institución compartió un comunicado en el que externaron su tristeza por la trágica pérdida de Piacenti: “Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos” se lee en el comunicado.

La otra persona que fue atacada por Pamela Cisneros el pasado lunes fue un hombre de 68 años de edad de quien no se conoce su identidad, pero de acuerdo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se encuentra estable.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch informó que el ataque se registró el pasado 31 de agosto cerca de la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, y que todo apuntaba a que el ataque había sido aleatorio.

¿Quién era Pamela Cisneros?

Las autoridades informaron que Pamela Cisneros, de 49 años de edad, contaba con antecedentes de problemas de salud mental, por lo que incluso fue hospitalizada en varias ocasiones, a causa algunas crisis de salud mental.

Asimismo, precisaron que esta no era la primera ocasión en la que las autoridades intervenían en un incidente relacionado con ella, pues en 2018 se comportó de manera agresiva en un hotel de Manhattan, y en 2019 saltó a las vías del metro.

Medios locales compartieron que el padre de la mujer abatida en Times Square, Mario Cisneros, dijo que era de su conocimiento que Pamela estaba recibiendo inyecciones de manera mensual para tratar una enfermedad.

Asimismo, declaró que Cisneros que no era una persona violenta, y que había notado que los problemas de salud mental de Pamela agravaron cuando nació uno de sus hijos.

Pamela Cisneros era una mujer estadounidense originaria del distrito de Queens; sin embargo, tenía ascendencia ecuatoriana, de acuerdo con la información que se conoce.

Fotografías de Pamela Cisneros ı Foto: Redes Sociales

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