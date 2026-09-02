Detienen a más de 2 mil migrantes en Nueva York

Se espera que los agentes del ICE en el terreno cuenten con cámaras corporales para finales de noviembre, según el secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunció ayer la detención de más de dos mil 100 migrantes durante una operación de 30 días en el estado de Nueva York y aseguró que todos eran “criminales”.

Las detenciones se realizaron entre el 27 de julio y el 29 de agosto en la ciudad de Nueva York, Long Island, el valle del Hudson y los condados del norte del estado, como parte de la llamada “Operación Manzana Podrida”.

En rueda de prensa, Markwayne Mullin afirmó que el operativo sacó de las calles a dos mil 100 personas que calificó como “lo peor de lo peor”. Según dijo, entre los detenidos había personas condenadas por asesinato, violación y narcotráfico, así como presuntos miembros de pandillas y depredadores infantiles.

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El dato: Los datos del ICE de NY en julio muestran que, de aproximadamente mil 567 personas arrestadas, más de 75 por ciento no tenía antecedentes penales ni cargos pendientes.

Admitió que el gobierno federal también perseguirá y deportará a personas que se encuentren ilegalmente en el país independientemente de que tengan o no antecedentes penales o condenas.

También arremetió contra la gobernadora demócrata Kathy Hochul y contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por las políticas de santuario que limitan la colaboración entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.

Además criticó la ley “Policías locales, delitos locales”, que recientemente entró en vigor en el estado y prohíbe esa colaboración mediante los llamados acuerdos 287(g), los cuales permiten que fuerzas de seguridad locales asuman parcialmente tareas relacionadas con el control migratorio en casos civiles.

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EL CHOQUE. El secretario aseguró que, como consecuencia de esas políticas, las autoridades de Nueva York liberaron de prisión a unas 13 mil personas sobre las que pesaban órdenes de detención emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.

“De ahí sacamos a los dos mil 100, pero no hemos acabado”, afirmó Markwayne Mullin, quien sostuvo que el gobierno federal enviará a más agentes al estado debido a la negativa de las autoridades locales a ampliar su participación en el programa 287(g).

“Como rechazan trabajar con nosotros en el programa 287(g), vamos a enviar a tanta gente como sea posible para restaurar la ley y el orden”, declaró. Además, afirmó que el presidente Donald Trump “ama Nueva York”.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul respondió que la ciudad de Nueva York nunca ha tenido un acuerdo 287(g) y aseguró que el estado notifica al ICE cuando inmigrantes indocumentados condenados son liberados. El alcalde, por su parte, defendió las políticas de la ciudad y sostuvo que los inmigrantes tienen mayores posibilidades de denunciar delitos y colaborar con la policía si no temen ser objeto de acciones migratorias al acercarse a las autoridades.

Asimismo, Markwayne Mullin pronosticó que, para finales de noviembre, los agentes migratorios que realicen trabajo de campo portarán cámaras corporales, una medida que, según dijo, busca proteger tanto a los funcionarios como al público.