Carney frena el diálogo con Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una rueda de prensa, ayer.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, endureció ayer su postura frente a Estados Unidos y advirtió que Ottawa no retomará negociaciones comerciales serias mientras Washington mantenga una actitud de provocación.

El mandatario calificó de impropios los ataques de altos funcionarios estadounidenses contra Canadá y señaló que los insultos dirigidos a las Fuerzas Armadas canadienses están “por debajo de la dignidad de sus cargos”.

“Y cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, de lanzar indirectas, de intentar hacerse los duros y empiecen a tomarse en serio esas conversaciones, podremos tenerlas”, dijo Mark Carney, añadió que las recientes acciones de Estados Unidos “no fueron constructivas”.

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El mandatario afirmó que Canadá está dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial “mutuamente beneficioso” con Estados Unidos, pero dejó claro que cualquier pacto deberá respetar la soberanía del país y su derecho a proteger la cultura quebequesa y la lengua francesa.

Asimismo, Mark Carney reveló que, durante las negociaciones, Washington planteó condiciones que podían limitar la capacidad de Canadá para firmar acuerdos comerciales con otros países. “Canadá es un Estado soberano. Firmaremos acuerdos de libre comercio con los países con los que queramos firmarlos”, sentenció.