Jonathan Honas Meléndez, tecladista de la agrupación mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su familia el martes en su domicilio, en un complejo residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El cuerpo del músico fue hallado por autoridades junto al de su esposa, su hija de tres años y la trabajadora doméstica.

Ahora muchas personas desean conocer más sobre Ana Paula, la pareja del artista, quien tenía 35 años; en La Razón de México te contamos de ella.

¿Quién era la esposa de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, que fue asesinada junto al músico?

Ana Paula Barragán era una joven mexicana de 35 años que compartía su vida con el tecladista y productor musical Jonathan Honas Meléndez de Camilo Séptimo. Se caracterizaba por mantener un perfil discreto, alejada de los reflectores, pero siempre acompañando a su esposo en su trayectoria artística.

Juntos tenían una hija de tres años y esperaban la llegada de un segundo bebé, pues al momento de ser asesinada tenía cinco meses de gestación. Un niño de cinco años fue encontrado por las autoridades del Estado de México escondido en una habitación de la residencia en donde vivía el músico y su esposa; se especula que el menor podría ser hijo de la pareja.

En Instagram puede encontrarse la cuenta de Ana Paula como @anapaugb, que permanece privada. Actualmente tiene 730 publicaciones, 131 seguidores y 1726 seguidos.

El 1 de mayo de 2019 el tecladista de Camilo Séptimo compartió una fotografía donde aparece junto a su esposa Ana Paula Barragán en París, Francia.

Jonathan Honas Meléndez y Ana Paula Barragán ı Foto: IG honasmelendez

Otra de sus publicaciones juntos data del 19 de marzo de 2016, donde aparecen abrazados frente a un espejo.

¿Cuándo y cómo murió Ana Paula?

Ana Paula murió el 1 de septiembre de 2026, durante el ataque armado en el departamento de la familia, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. El crimen ocurrió en un complejo residencial de alta seguridad, donde fueron asesinados Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo, Ana Paula, su hija pequeña y una trabajadora doméstica.

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