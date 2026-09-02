Este 2 de septiembre se reportó un trágico hecho en un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, pues un grupo armado habría asesinado a cuatro personas, el músico Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo, conocido como Honas, su esposa embarazada, su hija pequeña y una trabajadora doméstica.

La situación ha generado gran indignación en redes sociales por lo violento del caso y, muchas personas se preguntan quién es este famoso tecladista mexicano; en La Razón te contamos.

¿Quién era Jonathan Meléndez, el tecladista de Camilo Séptimo asesinado?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació en la Ciudad de México en 1988. Desde joven mostró interés por la música, por lo que estudió piano y otros instrumentos.

En 2013 fundó junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez la banda Camilo Séptimo, donde se encargó de los teclados y sintetizadores. Su estilo aportó atmósferas electrónicas que definieron el sonido del grupo mexicano.

Con la agrupación lanzó álbumes como Óleos (2017), Navegantes (2019), Ecos (2022) y Jardín de las almas (2023), además del EP Maya (2014). Entre sus temas más conocidos están “No confíes en mí”, “Miénteme”, “Vicio” y “Inevitable”.

La banda recibió nominaciones a los Premios IMAs en 2015 y a los Premios MTV Miaw en 2022, convirtiéndose así en un referente del rock alternativo en español. El pasado 28 de mayo Camilo Séptimo se presentó en el Palacio de los Deportes, donde dio un show inolvidable.

Jonathan Honas Meléndez estaba casado y tenía una hija de tres años. Su esposa tenía 35 años y esperaba otro bebé, tenía 5 meses de gestación al momento del multiasesinato, lo que hace aún más dolorosa la tragedia.

La familia vivía en la zona residencial de Bosques Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, una de las zonas de mayor plusvalía en el lugar; el complejo habitacional cuenta con vigilancia privada y caseta de acceso.

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