¿De qué murió Lauren Bennett? La voz de ‘Party Rock Anthem’

La muerte de la cantante británica Lauren Bennett, conocida por haber formado parte del grupo femenino G.R.L. y ser parte del éxito mundial “Party Rock Anthem” de LMFAO sigue dando de qué hablar, pues se desconocen muchos detalles sobre el deceso.

“Con gran tristeza compartimos la muerte de nuestra querida Lauren”, escribieron Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen, excompañeras de la banda.

También aseguraron que tenían “el corazón roto” y que siempre recordarán “el amor, las risas y los innumerables recuerdos” que Bennett les dejó. “Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”.

¿Quién era y de qué murió Lauren Bennett?

La cantante nació el 24 de junio de 1989 en Meopham, condado de Kent. Según una declaración oficial de la Policía de Kent, habría acudido ese mismo 29 de mayo a una vivienda tras recibir un aviso para “verificar el bienestar de una persona”.

El comunicado policial indica que los agentes llegaron al domicilio alrededor de las 2:00 de la tarde acompañados por personal del servicio de ambulancias del sudeste de Inglaterra (SECAMB). En el lugar, la mujer de 36 años fue declarada fallecida.

Las autoridades precisaron que la muerte no está siendo tratada como sospechosa y que el caso fue remitido al forense para continuar con las investigaciones correspondientes. A pesar de esto, la causa del fallecimiento sigue sin hacerse pública.

De acuerdo con lo que informó USA Today, los registros del forense señalan que una investigación judicial (inquest) sobre las circunstancias de la muerte está programada para octubre. Se trata de un procedimiento habitual en Inglaterra cuando la causa del deceso requiere un análisis adicional antes de emitir conclusiones oficiales.

Lauren Bennett deja una hija, Harlow, nacida en 2019, y a su pareja, el actor y bailarín Kenny Wormald. Los representantes de la famosa tampoco han ofrecido declaraciones adicionales respecto a lo ocurrido.

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