Wendy Guevara está de luto, muere repentinamente ser querido de la influencer

Wendy Guevara atraviesa actualmente un momento de tristeza. La influencer de Las Perdidas compartió que una persona muy cercana falleció de manera repentina, por lo que la noticia que impactó a sus seguidores y amigos.

La pérdida generó mensajes de apoyo y solidaridad hacia Wendy y su círculo más íntimo, incluyendo a Paola Suárez, Karen TorresyEvelin Hernández.

Wendy Guevara está de luto, muere ser querido de la influencer

Recientemente se confirmó el fallecimiento de Claudia Burgos, creadora de contenido y amiga cercana de Wendy Guevara. La noticia conmocionó al grupo de Las Perdidas y a miles de fans del grupo de creadoras de contenido de Guanajauto.

Claudia mantenía una relación de varios años con Wendy, Paola Suárez, Karen Torres y Evelin Hernández, quienes expresaron su dolor en redes sociales. La noticia se difundió primero en cuentas de espectáculos y después Evelin La Mamita Hernández confirmó la pérdida con un emotivo mensaje.

En su publicación, Evelin escribió: “Quien pasó por nuestra vida dejando luz ha de brillar en nosotros por toda la eternidad. QEPD Claudia Burgos, abrazo fuerte al corazón a su familia”. Estas palabras reflejaron la unión y el cariño que caracterizaba al grupo de amigas.

Por su parte, Wendy Guevara compartió una imagen tipo esquela en su historia de Instagram, donde aparece el rostro de su amiga y se lee “descanse en paz”. La foto fue acompañada del emotivo tema “Un Abrazo”, de la cantante Gloria Trevi.

Wendy Guevara se despide de su amiga Claudia Burgos ı Foto: Captura de pantalla

Los seguidores de Wendy Guevara y Las Perdidas reaccionaron con mensajes de apoyo, reconociendo la importancia de Claudia en la vida de la influencer y en la comunidad digital que han construido. En algunas ocasiones Claudia Burgos apareció en las transmisiones en vivo que suelen hacer en TikTok, uniéndose al famoso clan de la comunidad trans.

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