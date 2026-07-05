Pompo Campa, conocido por ser integrante de Los Payasónicos, está de luto pues este viernes falleció su pareja, Sofía Reyna.

El comediante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde sus seguidores le enviaron mensajes de solidaridad y cariño.

Ayer, sábado 4 de julio, el animador compartió que no pudo recuperar el cuerpo de su esposa y que su hijo no pudo despedirse de ella. Entre lágrimas y visiblemente derrotado, Pompo Campa confesó “Me quitaron a mi güerita”, declaración que causó polémica en plataformas digitales.

Pompo de Los Payasónicos no pudo recuperar cuerpo de su esposa fallecida, revela entre lágrimas

Luis Alfonso Campa, conocido como Pompo Campa de Los Payasónicos, dio a conocer a diversos medios de comunicación que lo interceptaron afuera del Servicio Médico Forense que no pudo darle el último adiós a su pareja, Sofía Reyna.

Visiblemente afectado, contó que la familia de Sofía viajó de Monclova, Coahuila, a Nuevo León para reclamar el cuerpo y trasladarlo a su ciudad natal, donde la sepultarán.

“Me quitaron a mi güerita. Tantos años con ella, tantos años cuidándola, tantos años de sufrir, tantos años de batallar, de darle sus medicamentos, de darle todo a mi güerita y, desgraciadamente, vinieron la familia y la reclamaron”, expresó Pompo Campa de Los Payasónicos entre lágrimas.

El comediante explicó que, pese a tener una relación de más de 15 años con Sofía Reyna, nunca se casaron legalmente, por lo que la familia biológica de la mujer se atribuyó el derecho de tomar todas las decisiones relacionadas con los servicios funerarios.

“Que no soy su esposo. Después de 15 años, ahora resulta que soy un mentiroso”, señaló Pompo de Los Payasónicos.

Además, señaló que el cuerpo de su pareja tampoco pudo ser velado, por lo que ni él ni su hijo tuvieron la oportunidad de despedirse de Sofía Reyna. ”Lo que yo voy a sufrir, y él va a sufrir al saber que no se pudo despedir de su madre“, lamentó.

@info7mty En medio del duelo por el fallecimiento de su pareja Sofía Reyna, el integrante de Los Payasónicos, Pompo Campa, compartió entre lágrimas la impotencia que sintió al no poder intervenir para que los familiares de su esposa reclamaran el cuerpo y pudieran continuar con los servicios funerarios. ♬ original sound - INFO7MTY - INFO7MTY

Finalmente, el integrante de Los Payasónicos afirmó que, pese a las acciones de la familia de su pareja, no desea generar problemas. "No quiero estar discutiendo ni peleando. Nosotros la tuvimos hasta el último momento, nosotros la cuidamos hasta el último momento, nosotros estuvimos hasta el último momento con ella“, agregó.

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