Fue publicada en redes sociales una fotografía de Moisés López, integrante de Fuerza Regida, la cual desató una ola de rumores sobre el supuesto arresto del famoso en Estados Unidos.

En la imagen el músico aparece junto a un agente que tiene un chaleco de “POLICE”, por lo que de inmediato surgieron diversas teorías de lo que pudo haber pasado. En La Razón te contamos lo que se sabe de este presunto arresto.

¿Moisés López de Fuerza Regida fue arrestado en Estados Unidos?; esto se sabe

La madrugada de este domingo 5 de julio, una foto muy peculiar fue difundida en la cuenta de Instagram de Moisés López, de Fuerza Regida, lo que provocó incertidumbre entre sus seguidores.

En la imagen se observa al músico sin camisa, acompañado por un policía mientras aborda un vehículo color negro. Pese a que su rostro no es visible, un tatuaje en el hombro es la prueba de que se trata del músico.

Además, en la foto aparece un mensaje que llama la atención: “He’s okay he will be back Monday it’s currently his team on his account until Monday”. En español se traduciría como: “Él (Moisés López) está bien, volverá el lunes; actualmente su equipo está manejando su cuenta hasta el lunes”.

nomames arrestaron a Moisés López mi marido de Fuerza Regida JAKDJAJDJAJDJA pic.twitter.com/YhfzKubG90 — cali, esposa oficial de Jude Bellingham (@iamsweetiengel) July 5, 2026

Usuarios en X e Instagram interpretaron la escena como una detención, aunque ninguna autoridad estadounidense ha confirmado un arresto ni un proceso legal en contra de Moisés López, de Fuerza Regida.

Del mismo modo, la agrupación no ha emitido algún comunicado para aclarar esta escandalosa imagen. Mientras tanto, habrá que esperar al lunes para tener alguna respuesta, tal como lo prometieron en la historia de Instagram del músico.

Moisés López es originario de Colton, California, Estados Unidos. Nació el 24 de mayo de 2003. Toca el bajo eléctrico en Fuerza Regida, y cuenta con más de 740 mil seguidores en Instagram.

Puedes leer: