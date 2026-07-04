¿Qué artistas que estarán en Revolución y otros puntos de CDMX tras el partido México vs. Inglaterra?

La Ciudad de México se prepara para una auténtica fiesta después del esperado encuentro entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca. Este partido es el último en llevarse a cabo en la capital del país con motivo de la Copa del Mundo.
La Secretaría de Cultura capitalina anunció una serie de conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que la afición viva la emoción del Mundial en un ambiente de música, baile y convivencia. No te pierdas de esta experiencia única y descubre quiénes son todos los artistas que se presentarán este domingo.
¿Qué artistas que estarán en Revolución después del partido México vs. Inglaterra?
En el Monumento a la Revolución, el público podrá disfrutar de la voz de María Inés Ochoa y la energía de La Original Banda El Limón. Además, estarán presentes los beats electrónicos de 3BALLMTY, quienes encenderán el escenario con ritmos que van del regional mexicano al tribal guarachero y éxitos como “Inténtalo” y “Besos Al Aire”.
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Otras sedes y artistas con los que puedes disfrutar tras el partido de México contra Inglaterra
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la música llegará a distintos puntos de la capital al terminar el enfrentamiento entre México e Inglaterra, en el Estadio Azteca:
UTOPÍA Meyehualco:
- Alejandra Robles (16:30 horas)
- Grupo Aroma
UTOPÍA Mixiuhca:
- Out of Control Army
UTOPÍA La Heroica (Venustiano Carranza):
- Internacional y Explosiva Sonora Dinamita
Deportivo Hermanos Galeana (GAM):
- SONEX
Parque Tezozómoc (Azcapotzalco):
- La Coreañera
Parque de la Bombilla (Álvaro Obregón):
- Los de Abajo
Parque Las Américas (Benito Juárez):
- Disco Bahía (16:30 horas)
- Mariachi Femenil Innovación Mexicana (al terminar el partido)
Unidad Independencia (Magdalena Contreras):
- Lost Acapulco
Campos Revolución (GAM):
- Los Miranda (16:30 horas)
- Danzonera Urban
Recuerda que todos los conciertos son gratuitos y aptos para todo el público. Te recomendamos llegar con anticipación, alrededor de las 18:00 horas para poder ver el partido y luego continuar con la programación musical.
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