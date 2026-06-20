Homenaje a Oliver Tree en el Monumento a la Revolución

El cantante estadounidense Oliver Tree falleció el 14 de junio en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, donde también murieron el youtuber argentino Gaspi, el productor Lucas Vignale y otras tres personas más.

La noticia conmocionó a sus seguidores en todo el mundo, y en México, donde el artista pasó momentos memorables, cientos de fans decidieron rendirle un homenaje esta tarde en el Monumento a la Revolución de la CDMX.

Así se vivió el homenaje a Oliver Tree en el Monumento a la Revolución

De acuerdo con videos difundidos por las personas que asistieron al homenaje a Oliver Tree en el Monumento de la Revolución, este sábado, cientos se reunieron para recordar al artista con cariño y respeto por su legado.

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Algunos recrearon sus icónicos looks, como la chamarra morada y rosa de la portada de su disco UGLY IS BEAUTIFUL. Otros optaron por lucir el característico corte de cabello del cantante estadounidense, pelucas similares o gafas, un accesorio común en sus atuendos.

Además, en el lugar se colocó una manta con el rostro de Oliver Tree, donde se leía: “1993-2026 ‘Life Goes On’ Tus Fans de México nunca te olvidarán”. La lona se convirtió en un espacio de despedida para los asistentes, pues pegaron globos, carteles, cartas, fotos, dibujos y mensajes de cariño para el cantante.

A un costado de esta lona, también se colocaron varios ramos de flores como símbolo de respeto.

Uno de los momentos más especiales del homenaje a Oliver Tree en el Monumento a la Revolución fue cuando Dr. Simi, la icónica botarga mexicana, acudió vestido al evento como el artista. El singular personaje apareció con chamarra morada y rosa, audífonos y lentes.

Dr. Simi se despidió del intérprete y se tomó fotos con varios fans.

Otro detalle emotivo fue que la música del cantante sonaba mientras los fans se reunían para compartir anécdotas, convirtiendo el Monumento a la Revolución en un altar colectivo para celebrar el legado de Oliver Tree.

Fans en Chile instalan memorial en honor a Oliver Tree

Además de la despedida de los fans de Ciudad de México, un grupo de seguidores de Oliver Tree instaló ayer un homenaje al artista en Santiago de Chile, justo en la banca donde el artista se sentó y se tomó fotos durante su visita a la ciudad.

El cantante se encontraba de gira mundial en el momento de su muerte, y visitó la capital de Chile el 2 de junio, donde dio un concierto. Posteriormente se trasladó a Buenos Aires, Argentina, y luego a Brasil, donde falleció.

🚨Ahora| FANS INSTALAN MEMORIAL A OLIVER TREE EN LA BANCA DONDE SE SENTÓ Y FOTOGRAFIÓ EN SANTIAGO.



Sigo sin creerlo... 😞 pic.twitter.com/DHX8gE78Xy — Global trends (@Monkeytradersd) June 20, 2026

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