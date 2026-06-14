Así fue el romance de Oliver Tree y Melanie Martinez

Este domingo 14 de junio se informó sobre la muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo, lo que despertó curiosidad entre el público sobre la vida privada del cantante, incluyendo quiénes fueron sus parejas más destacadas.

Sin duda alguna, uno de sus romances más comentados, sino el que más, fue el que sostuvo en 2019 con la también cantante Melanie Martínez, un amor breve pero que generó grandes consecuencias en el Internet.

El romance de Melanie Martínez y Oliver Tree causó gran curiosidad en el público, ya que ambos eran intérpretes que destacaban por su peculiar forma de vestir y la manera en la que creaban canciones alrededor de conceptos inmersivos para los fans.

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Así comenzó el romance de Oliver Tree y Melanie Martinez

Las celebridades se conocieron en 2019 y formaron una amistad antes de comenzar a salir de manera romántica. Si bien se desconocen los pormenores de cómo inició la relación, los fans notaron desde las primeras interacciones públicas su química.

Durante una colaboración para la revista Alternative Press, Melanie y Oliver tuvieron una conversación en la que ambos intercambiaron bromas y comentarios que dejaron en evidencia su complicidad.

Fue en septiembre del 2019 que la pareja compartió fotos un juntos en redes sociales con las que confirmaron su relación sentimental, aunque optaron por mantener gran parte de la relación fuera de cámaras, no sin realizar publicaciones ocasionales en redes sociales.

¿Por qué terminaron Melanie Martinez y Oliver Tree?

La relación terminó en 2020 y generó muchas teorías en Internet, la mayoría relacionadas con malos tratos por parte del famoso; sin embargo, la cantante salió a aclarar posteriormente que fue una decisión de común acuerdo y que habían terminado bien.

Incluso, Melanie se dirigió de manera contundente a sus fans en 2021 para pedir el fin del acoso a su ex pareja: “Ya deberías saber que no apoyo ni tolero el acoso ni el odio de ningún tipo. Por favor, sé amable y envía positividad”, sentenció.

En ese entonces, él le reaccionó con corazones, dejando ver que mantenían la amistad a pesar de la ruptura. El romance no ha dejado de ser uno de los más comentados entre los fans.

Oliver también llegó a sincerarse sobre el daño a su salud mental que generó el ‘hate’ masivo por su ruptuta con Melanie Martinez. No se sabe mucho más de la vida amorosa del artista, quien prefería mantenerla en privado, aunque en 2022 confesó que estaba explorando el poliamor.

Cabe mencionar que aunque se ha mencionado un supuesto mensaje sobre la muerte de Oliver Tree por parte de la cantante, esto no ha sido confirmado, pues se presume una supuesta historia en Instagram que habría sido rápidamente eliminada.

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