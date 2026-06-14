Este domingo, un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, causó gran impacto en el mundo del entretenimiento y la música. El catastrófico choque de dos aeronaves dejó seis víctimas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, quien falleció a los 32 años.

Su muerte ha conmocionado a la industria musical y a millones de seguidores alrededor del mundo, que lo reconocían por su excéntrico estilo y su capacidad para fusionar diversos géneros. Te contamos quién era este artista.

¿Quién era Oliver Tree, cantante que murió en accidente aéreo en Brasil?

Oliver Tree Nickell nació en Santa Cruz, California, Estados Unidos, en 1993. Desde joven mostró interés por la música y el cine, convirtiéndose en un artista multifacético, pues era cantante, productor, director y guionista.

Su estilo se caracterizó por una mezcla de pop alternativo, rock, electrónica y hip hop, acompañado de una estética excéntrica que lo hizo inconfundible. Siempre lucía vestuarios, peinados o cortes de cabello coloridos y maximalistas.

Su álbum debut, Ugly Is Beautiful (2020), lo catapultó a la fama internacional con temas como “Alien Boy” y “Cash Machine”. Posteriormente, Oliver Tree lanzó discos como Cowboy Tears y colaboró con artistas de la talla de Robin Schulz y David Guetta, consolidando su presencia en la música global.

Oliver Tree también dirigió varios de sus videoclips, mostrando su talento visual y narrativo. Temas como “Life Goes On” y “Miss You” se convirtieron en un fenómeno viral en TikTok y plataformas digitales, por lo que las canciones ya acumulan millones de reproducciones.

Durante varios meses vivió en México, donde forjó una gran amistad con Aaron Mercury, un joven creador de contenido originario de la capital del país y exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Oliver Tree estaba en Brasil debido a su gira mundial

Oliver Tree se encontraba en Brasil tras haber dado un concierto en la capital del país como parte de su The World’s First World Tour. El intérprete estadounidense anunció a través de sus redes sociales, el 4 de mayo, que recorrería más de 30 naciones este año.

El cantante sólo pudo realizar cuatro shows, uno en Ciudad de México, otro en Santiago de Chile, uno más en Buenos Aires y éste último, en São Paulo. La gira incluía fechas en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y Francia, entre otros países.

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