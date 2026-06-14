¿Quién era y de qué murió el papá de Pablo Lyle?

Se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle, a los 77 años. La noticia conmocionó a la familia y seguidores del intérprete, quien se encuentra preso en Estados Unidos y, según se difundió en redes sociales, no pudo obtener un permiso humanitario para despedirse de su padre.

A raíz de la repentina noticia, los fans del histrión se preguntan quién era Jorge Lyle y de qué murió. En La Razón te decimos.

¿Quién era y de qué murió el papá de Pablo Lyle?

El señor Jorge Lyle era originario de Mazatlán, Sinaloa, y se desempeñó como empresario en la región. Era reconocido por tener un carácter reservado y por ser cercano a su familia, fue una figura clave en la vida de su hijo, el actor Pablo Lyle.

Desde hace dos años enfrentaba un diagnóstico de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente la memoria y las capacidades cognitivas.

De acuerdo con reportes del comunicador Raúl Gutiérrez, Jorge Lyle sufrió una caída accidental en el centro de cuidados donde residía, lo que agravó su estado de salud. Tras ser hospitalizado, su condición empeoró y finalmente falleció el 14 de junio de 2026.

Muere Jorge Lyle ı Foto: Especial

La noticia generó tristeza entre familiares y amigos de Pablo Lyle y su familia. Jorge Lyle tenía otros dos hijos, además del actor, el ganador de La Isla 2015, Jorge Lyle, y la ceremonialista Sylvia Lyle.

Para Pablo Lyle, la pérdida de su padre representa un golpe duro en su vida, pues además de enfrentar una condena en Estados Unidos por homicidio involuntario, no pudo estar presente en los últimos momentos del señor Jorge ni acompañar a su familia en el duelo.

Raúl Gutiérrez aseguró que el histrión solicitó un permiso para viajar a México a despedirse de su papá, pero éste le fue negado. “Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente. Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido", señaló.

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