Muere Jorge Lyle, papá de Pablo Lyle; el actor no pudo despedirse

Jorge Lyle perdió la vida este 13 de junio a los 77 años de edad; pese a que el actor Pablo Lyle solicitó previamente un permiso humanitario para salir de prisión y visitar a su padre, este no fue concedido.

Este sábado se confirmó que Jorge Lyle; quien era padre del actor mexicano Pablo Lyle, del ganador de La Isla del 2015 Jorge Lyle, y de la ceremonialista Sylvia Lyle, perdió la vida al mediodía.

De acuerdo con el periodista Raul Gutierrez, Pablo Lyle habría solicitado previamente un permiso humanitario para poder salir de prisión e ir a visitar a su padre Jorge Lyle, pero este no fue concedido.

Apuntó que el estado de salud de Jorge Lyle se había agravado luego de que este sufriera un accidente, razón por la cual el actor habría solicitado el permiso para poder salir momentáneamente de el encarcelamiento en Estados Unidos para visitar a su padre.

Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente.



Sin… pic.twitter.com/BZMrtLUZWs — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 14, 2026

Diversos medios señalan que el señor Jorge Lyle había sido internado para recibir atención por un padecimiento de Alzhaimer, y tras haber sufrido un accidente en dicho lugar, su estado de salud comenzó a agravarse.

Hasta el momento los hermanos de Pablo, Jorge y Sylvia Lyle, no se han pronunciado al respecto de la trágica noticia de la muerte de su padre, o sobre el permiso que solicitó el actor mexicano.

¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

El actor mexicano Pablo Lyle se encuentra en una prisión de Miami, Estados Unidos, cumpliendo una condena de cinco años de cárcel tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario.

Pablo Lyle tuvo una pelea de tránsito con un hombre de 63 años de edad en Miami, durante este suceso el actor mexicano le dio un puñetazo en la cara al sujeto, lo que derivó en un traumatismo craneoencefálico.

Luego de que esto ocurriera, el hombre de origen cubano murió en un hospital tras haber permanecido cuatro días internado. El actor fue encontrado culpable debido a que los hechos quedaron registrados en una cámara de vigilancia que se encontraba en una gasolinera.

En 2022 durante el juicio Pablo argumentó que el golpe fue un acto de defensa propia, pues este sintió que su bienestar y el de su familia corrían peligro; además, se disculpó con la familia del hombre que perdió la vida.

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