Karely Ruiz rompe el silencio tras sufrir robo violento en su casa: ‘Que se haga justicia’

Karely Ruiz habla del robo que sufrió en su casa

La influencer Karely Ruiz rompió el silencio sobre el robo con violencia que sufrió en su casa en Monterrey, Nuevo Léon, la madrugada de eeste miércoles 29 de julio.

La creadora de contenido publicó un comunicado en sus redes sociales en el que contó un poco de la terrible situación que vivió junto a su esposo y su bebé.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre el robo que sufrió en su casa?

Karely Ruiz confirmó que se metieron a robar a su casa atentando contra su seguridad y tranquilidad. Sin embargo, aclaró que ella y su familia se encuentran bien. Si bien ella no lo mencionó se sabe que su esposo fue golpeado por los asaltantes para defenderla a ella.

“Mi familia y yo estamos bien, eso es lo importante. Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así”, dijo la influencer.

Karely Ruiz emite comunicado sobre el robo que sufrió en su casa ı Foto: Karely Ruiz

“No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz”, se lee en el comunicado.

Asimismo, famosa agradeció el apoyo de sus amigos, familiares y de sus fans que le han enviado mensajes de apoyo para saber que están bien.

Así fue el robo a la casa de Karely Ruiz

La madrugada de este miércoles un grupo de sujetos armados entró a la casa de la influencer, aparentemente entraron por una ventana.

Al principio se especuló que había sufrido un intento de secuestro, pero la misma Fiscalía de Nuevo León salió a aclarar los hechos y confirmó que se trató de un robo.

Karely Ruiz llamó al 911 para que la auxiliaran, sin embargo, su esposo fue golpeado.

De acuerdo con la información los asaltantes se llevaron joyas y otros artículos de valor, así como una cantidad de 20 mil pesos en efectivo.

Las autoridades llegaron de inmediato a la casa de la artista para resguardar a la familia.

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