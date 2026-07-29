Antes y después de Alexis Ayala; aparece con look más joven en La Casa de los Famosos 2026 | FOTO

El actor Alexis Ayala regresó a La Casa de los Famosos México, pero esta vez como panelista del programa, lo que más sorprendió de su aparición fue que lo hizo con un nuevo look que lo hace ver mucho más joven.

El exparticipante del reality show llegó para hacer sus comentarios ácidos, directos y sin filtros para analizar el juego de los nuevos habitantes del programa.

Este es el antes y después del look de Alexis Ayala

Alexis Ayala se dejó ver con un look rejuvenecido. Anteriormente el histrión tenía la cabellera totalmente blanca por las canas y actualmente se matizó las canas para que lucieran más uniformes y por lo tanto lucen entre castañas y plateadas.

Asimismo, otro cambio importante en el look del actor es que se dejó crecer la barba y el bigote, ambos también en plateado matizado.

Además, en su intervención en La Casa de los Famosos, Alexis lució un elegante traje gris, acompañado de una corbata morada. Lo combinó con unos lentes morados con un tinte muy sutil.

Alexis Ayala se ve increíble y lee muy bien el juego, no por nada es el mister 🫡#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX4 pic.twitter.com/J4t6ZXnuGx — patts (@pattsgm) July 30, 2026

En redes sociales el actor recibió comentarios en los que los fans halagaron su nuevo look, pues señalan que actualmente se ve mucho más joven que cuando estuvo de participante en su temporada.

“Alexis Ayala se parece a Emmanuel con barba", ”El lobo plateado , Alexis Ayala. Nos diste contenido en todas las galas en la tercera temporada. No te quisieron soltar“, ”Qué se hizo Alexis Ayala? Se ve chavito al lado de los panzones. Y creo es mayor que ellos"; “El Alexis Ayala ya se ve más joven que el año pasado”, ”Alexis Ayala se ve increíble y lee muy bien el juego, no por nada es el mister", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

El lobo plateado , Alexis Ayala. Nos diste contenido en todas las galas en la tercera temporada. No te quisieron soltar. 🐺 🌒 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #LCDLFMX4 pic.twitter.com/WAJupYp7Nv — DemiR (@demi_ross97) July 30, 2026

Sin embargo, hubo otros usuarios que no estuvieron de acuerdo con su participación en el programa, porque no conectan con su personalidad polémica que mostró cuando fue participante del reality show.

“Tienen de invitado a Alexis Ayala? Que es esto? Primero mariana y ahora Alexis, ¿el concepto es invitar a participantes mier... o que?“, ”Quién lo invitó“, señalaron los usuarios.

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