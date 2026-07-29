¿A quién interpreta Alfonso Herrera en La Captura, película de Netflix?

Netflix estrenará el próximo 21 de agosto La Captura, una película mexicana basada en el operativo que permitió la captura definitiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. El filme retoma los hechos que pusieron fin a la fuga del narcotraficante, quien un año después fue extraditado a Estados Unidos.

¿A quién interpreta Alfonso Herrera en La Captura?

Alfonso Herrera interpreta al personaje de Arturo Carmona, un policía federal que cuenta con una familia en crecimiento y carga con fuertes problemas económicos, pero a pesar de ello trata de hacer su trabajo sin trampas.

Es durante un recorrido de rutina con su compañero Rosales que detienen un auto en el que resulta que se encuentra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo que hace que rápidamente termine en medio de una batalla con el narco.

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Mientras que informa a sus compañeros, Alfonso deberá mantener bajo su custodia al peligroso capo mientras que buscan comprar la liberación del mismo y el policía deberá luchar contra la tentación.

“Atrapar al hombre más buscado del país debería ser el mejor día de la carrera de cualquier policía. Para Carmona y Rosales, dos policías federales que apenas se conocen, es el principio de una pesadilla. Lo que comenzó como una detención de rutina los convierte en los custodios de El Chapo Guzmán, en pleno territorio controlado por su organización. A partir de ese momento, cada decisión tiene un costo. Incluso hacer lo correcto“, describe la sinopsis oficial.

El resto del elenco se compone por los siguientes actores:

Noé Hernández es Rosales

Héctor Kotsifakis como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Juan Pablo Cruz García como Jorge Iván “El Cholo” Gastélum

Paola Fernández como Isaura

Antonio Fortier como Barraza

Allan Durell como Ortega

Fernando Cuautle como Lagarto

Gerardo Trejoluna como Valladares

Isaac Bravo como Foco

Alejandra Vázquez de León como Joana

Regis Arroyo como Liz

Santiago Colores como Sapo

Daniela Torres como Bere

Berenice Mastretta como Chabela

Marcos Duarte como Capitán

Ingrid Úsuga como Reina

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