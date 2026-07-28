Exesposa de líder de ‘Los Cuinis’ se declara culpable en EU por pagar escuela en Florida con dinero del narco

La IMG Academy, a la que Wendy Dalaithy pagó más de medio millón de dólares.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de Gerardo González Valencia, uno de los líderes del grupo criminal “Los Cuinis”, vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable en Estados Unidos por pagar con dinero del narcotráfico la matrícula de su hijo en una academia en Bradenton, Florida.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la mujer gestionó el pago de 504 mil 497 dólares para que su hijo asistiera a la IMG Academy, “a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos”.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años, es exesposa y pareja de Gerardo González Valencia, uno de los líderes de "Los Cuinis". ı Foto: Especial

IMG Academy fue sancionada en frebreo

En febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la IMG Academy por haber admitido la inscripción de hijos de dos personas vinculadas a un cártel mexicano sancionado por Estados Unidos.

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Según el Departamento del Tesoro, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo es pareja de Gerardo González Valencia, hermano de Rosalinda González Valencia, exesposa del fallecido fundador del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis” entregado por México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025 junto a otros 25 presos vinculados con organizaciones criminales.

Gerardo González Valencia, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos el 21 de julio de 2023, es tío de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, identificado por las autoridades estadounidenses como el actual líder de CJNG.

Recompensa de hasta 5 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Sentencia para Wendy Dalaithy, el 2 de diciembre

El 19 agosto de 2015, la OFAC sancionó a Wendy Dalaithy Amaral Arévalo “por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de ‘Los Cuinis’”, y le prohibió realizar operaciones financieras en Estados Unidos bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

“Wendy Dalaithy Amaral Arevalo violó deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico al canalizar más de medio millón de dólares provenientes del narcotráfico como pagos de matrícula a través de la IMG Academy”, señaló el fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, Andrew Tysen Duva.

Al declararse culpable, Amaral Arévalo enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 10 millones de dólares. El juez fijó para el próximo 2 de diciembre la audiencia para dictar la sentencia.

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