Abigael González Valencia, cuñado de ‘El Mencho’, entre los 26 presos que México entregó a EU

Abigael González Valencia, es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho".

Abigael González Valencia, alias “El Cuini” y líder de “Los Cuinis”, grupo vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sería una de las 26 personas entregadas este martes a Estados Unidos, según una fuente involucrada en el asunto citada por Associated Press.

Abigael González Valencia es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, uno de los cárteles mexicanos designado en febrero como una “organización terrorista extranjera” por el gobierno estadounidense.

“El Cuini” fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero de 2015, y desde entonces había evitado su extradición a Estados Unidos.

Junto a sus hermanos, José González Valencia y Gerardo González Valencia, Abigael lideró “Los Cuinis”, grupo criminal señalado por el trasiego de cocaína desde América del Sur, a través de México, hacia Estados Unidos.

El pasado 20 de junio, José González Valencia fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos, tras declararse culpable de tráfico internacional de cocaína. Fue arrestado en 2017, durante la primera administración de Donald Trump, en Brasil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr