Gobierno federal extradita a EU a 26 presos; eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales

Un grupo de 26 reos vinculados con organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad pública, fue extraditado este martes a los Estados Unidos, informaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En una tarjeta informativa, las instituciones federales dieron a conocer que las personas, sin revelar su identidad, se encontraban presas en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas en EU por sus nexos con cárteles dedicados al tráfico de drogas.

“Representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición”, indicaron la FGR y la SSPC.

Precisaron que la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Añadieron que lo anterior se realizó bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones, subrayaron las dependencias.

Asimismo, adelantaron que este miércoles el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar mayores detalles de la extradición de las 26 personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR