IPN desmiente renuncia de su director general tras difusión de rumores

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desmintió la supuesta renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, ante rumores difundidos en redes sociales.
Más temprano este domingo, un documento atribuido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciaba la renuncia, por la que iniciaría un proceso para designar a una nueva persona titular de la Dirección General.
No obstante, el IPN desmintió la salida de Arturo Reyes Sandoval y rechazó la información difundida inicialmente en una supuesta página de Facebook del Consejo General Consultivo, máximo órgano colegiado de consulta en el que está representada la comunidad politécnica.
A través de una tarjeta informativa, la casa de estudios señaló que cualquier información oficial sobre el IPN y el Consejo General Consultivo será difundida exclusivamente en canales oficiales.
“En consecuencia, toda información, comunicado o publicación emitida por dicha página carece de validez oficial y deberá considerarse falsa o no autorizada”, afirmó la institución educativa, que exhortó a la comunidad a consultar los medios institucionales autorizados, a fin de evitar la desinformación.
Conflicto entre el IPN y la Fundación Politécnico
Arturo Reyes Sandoval ha sido señalado por presuntas irregularidades, luego de que el IPN pusiera fin a su relación con la Fundación Politécnico A. C. el 11 de julio de 2025, debido a supuesta opacidad en el uso de recursos.
Ante ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al director del IPN aclarar los señalamientos, durante una reunión en Palenque, Chiapas, a la que también asistió el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.
“Esta misma semana van a explicar perfectamente por qué se hizo esto y también las denuncias que ha habido en torno a cómo se manejaba la Fundación”, afirmó la mandataria el pasado 4 de mayo.
Dos días después, el 6 de mayo, Sheinbaum recordó que en diciembre se llevará a cabo renovación de la dirección del IPN, y planteó que el proceso sea sometido a consulta de la comunidad politécnica.
“... se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer: vamos a hacer una consulta en el Poli, para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna", expresó.
La Presidenta encargó a Mario Delgado elaborar una propuesta para concretar el proceso, aunque adelantó que podría integrarse una comisión con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para definir el mejor perfil que encabece la institución.
Un día después, el 7 de mayo, Mario Delgado anunció que la relación entre el IPN y la Fundación Politécnico se reanudaría “en breve”, tras sostener una reunión con Arturo Reyes Sandoval y el presidente de la fundación, Vicente Gutiérrez Camposeco.
“Acordamos anteponer el bienestar y fortalecimiento de la comunidad educativa por encima de cualquier diferencia”, escribió el titular de la SEP en la red social X.
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cehr