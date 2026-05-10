Resultados del Sorteo Magno 391 del 10 de mayo de 2026 de Lotería Nacional.

El Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional de este 10 de mayo de 2026 por el Día de las Madres se juega por más de 236 millones de pesos en premios para los billetes ganadores.

Este sorteo se realiza para conmemorar algunas fechas importantes a nivel nacional durante el año y participan 60 mil “cachitos” para ganar alguno de los 12,956 premios que entrega.

El Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional se realiza este 10 de mayo de 2026 por el Día de las Madres. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Lista de Ganadores del Sorteo Magno 391

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Sorteo Magno 391 de hoy 10 de mayo de 2026. Sin embargo; aún se debe esperar la publicación de resultados, mismos que se darán a conocer después de las 20:00 horas.

Para conocer la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar con el Sorteo Magno?

En el Sorteo Magno se celebra en algunas ocasiones especiales durante el año y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.

Generalmente se lleva a cabo en 3 Series y ofrece más de 236 millones de pesos repartidos en 12,956 premios.

El Sorteo Magno por el Día de las Madres se divide en 3 series y los de septiembre y del 31 de diciembre se dividen en 4 series.

Con el Sorteo Magno 1 de cada 5 tiene oportunidad de ganar.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 760. En el Sorteo Magno 30 de septiembre se entregan 763 premios directos.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198.

Los Premios por Terminación que se entregan son 604.

Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.

Quienes adquieran las 4 series del Sorteo Magno del 10 de mayo de 2026, tienen la oportunidad de ganar el premio mayor de 78 millones de pesos, cerrando el año con la ilusión de un gran premio.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Magno en el enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.