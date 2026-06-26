Morena suma 24 registros presenciales en el cuarto día de inscripciones para coordinaciones estatales

Morena, en alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), llevó a cabo el cuarto día del proceso de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, correspondiente a los estados de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

Durante la jornada se registraron de manera presencial 24 aspirantes, mientras que el proceso de inscripción en línea permanece abierto para quienes opten por esa modalidad.

En Querétaro, acudieron a registrarse Beatriz Robles Gutiérrez, Agustín Hernández Ortiz, Ricardo Astudillo Suárez, Luis Humberto Fernández Fuentes, José María Tapia Franco, Laura Patricia Polo Herrera, Gilberto Herrera Ruiz, Astrid Alejandra Ortega Vázquez y Mario Mauro Ramírez. Además, Santiago Nieto Castillo realizó su registro a través de internet.

📰 El CEN de Morena comparte la siguiente Tarjeta Informativa:



Cuarto día de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.



La fortaleza de nuestro Movimiento está… pic.twitter.com/VGKlxVPhqB — Morena (@PartidoMorenaMx) June 27, 2026

Para Quintana Roo, formalizaron su inscripción Eugenio Segura Vázquez, Rafael Fernando Marín Mollinedo, Freyda Marybel Villegas Canché, Ana Patricia Peralta de la Peña y Alexa Murguía Trujillo.

En San Luis Potosí, participaron Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera Vázquez y Carlos Artemio Arreola Mallol.

Mientras tanto, en Sonora se registraron Omar Francisco del Valle Colosio, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Froylán Gámez Gamboa, Célida Teresa López Cárdenas, Carlos Javier Lamarque Cano y María Dolores del Río Sánchez.

Morena informó que los registros en línea continúan disponibles para las personas aspirantes que decidan utilizar esa vía de inscripción, como parte del proceso interno para definir las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El partido destacó que este mecanismo de selección se desarrolla en conjunto con el PT y el PVEM bajo los principios de unidad, transparencia y participación democrática. “La fortaleza de nuestro Movimiento está en la unidad y la transparencia”, señaló al reafirmar que el proceso interno se lleva a cabo de manera democrática.

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MSL