Van 124 aspirantes registrados para coordinaciones de Morena en 17 estados

Durante el tercer día de registros en Morena para las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en 17 entidades, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informó que hasta el momento se han registrado 124 aspirantes, de los cuales 91 realizaron su inscripción en línea y 33 de manera presencial.

Durante el arranque del tercer día de registros, Hernández destacó que el proceso se ha desarrollado en un ambiente de unidad y confianza entre los participantes.

“Hasta la fecha se han registrado 124 aspirantes, 33 han sido registros presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Verde, y 91 registros han sido en línea”, detalló.

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La dirigente señaló que durante la jornada continuarán los registros correspondientes a Michoacán, Nayarit y Nuevo León, además de otras entidades contempladas en el proceso interno del partido.

“Ha sido un proceso tranquilo, de unidad, incluso de sorpresa para nuestros aspirantes; el ambiente ha sido de mucha confianza en nuestro proceso y se los agradecemos a todos los aspirantes”, expresó.

La jornada inició con el registro de Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, quien formalizó su aspiración para encabezar los trabajos de Morena en esa entidad.

Día 3. Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.https://t.co/YV4dycRrb7 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 25, 2026

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FGR