Asociación de Abogados respalda a Ernestina Godoy; denuncian campaña para intimidarla

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) expresó su respaldo y solidaridad con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ante lo que calificó como una campaña “calumniosa” que busca desacreditarla e intimidarla por las investigaciones que involucran a personajes de la clase política.

En un comunicado difundido este lunes, la organización aseguró que acompaña la labor de Godoy y respaldó su decisión de no ceder ante las presiones, chantajes o amenazas que pudieran surgir derivado de las investigaciones que encabeza.

La ANAD destacó la trayectoria de Godoy, a quien identificó como compañera fundadora y expresidenta de la organización, además de reconocerla como galardonada con la Medalla Emilio Krieger.

“Reconocemos la convicción, entereza, honestidad y dignidad con la que nuestra compañera fundadora, expresidenta y Medalla Emilio Krieger de la ANAD se conduce”, señaló la asociación.

Los abogados democráticos sostuvieron que la actuación de la fiscal al frente de la FGR se encuentra sustentada, desde su perspectiva, en la imparcialidad, valores éticos y profesionalismo, además de una actuación con sensibilidad y respeto a los derechos humanos.

Ante ello, hicieron un llamado a que cese lo que denominaron una campaña de descrédito contra Godoy y demandaron que prevalezcan la verdad y la justicia.

“Desde la ANAD apoyamos la determinación con la que ejerce su mandato constitucional y su decisión de no ceder a las presiones, chantajes y amenazas”, manifestó la organización.

El pronunciamiento fue firmado por integrantes del Consejo Nacional de la ANAD, entre ellos expresidentes de la asociación, así como por representantes y presidentes de sus secciones estatales.

La organización concluyó su posicionamiento con su lema: “Los derechos se defienden ejerciéndolos”.

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