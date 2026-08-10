Morena defiende Mañanera; acusa al PRIAN de querer ‘silenciar’ al Gobierno

Morena salió en defensa de la Mañanera, como un mecanismo de comunicación directa entre el Gobierno y la ciudadanía, y acusó al PAN de pretender limitar el espacio desde el que las autoridades responden públicamente a las críticas de la oposición.

En un posicionamiento, el partido sostuvo que la información pública es un derecho de la ciudadanía y una condición indispensable para la democracia, por lo que defendió las conferencias matutinas como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

Morena afirmó que la Mañanera modificó la relación entre el poder y la sociedad al establecer un diálogo cotidiano y público, sin intermediarios, para informar sobre las decisiones gubernamentales y responder cuestionamientos.

El partido contrastó este modelo con los gobiernos anteriores, a los que identificó como la época del “PRIAN”, y acusó que durante ese periodo las decisiones se tomaban “a puerta cerrada”, mientras la información era administrada bajo esquemas de opacidad.

De acuerdo con Morena, durante las conferencias participan periodistas de medios nacionales, locales, independientes y comunitarios con distintas posiciones editoriales, quienes tienen la posibilidad de cuestionar a los funcionarios y confrontar versiones y datos.

El partido sostuvo que lo que incomoda a Acción Nacional no es la existencia de espacios para expresar críticas, sino la posibilidad de que el Gobierno responda públicamente a los señalamientos de la oposición.

“Lo que quieren cerrar es el espacio desde el cual el gobierno responde a sus mentiras frente al pueblo de México”, señaló Morena.

El partido rechazó que al PAN o a la oposición se les haya cerrado algún espacio para expresarse y enumeró entre las vías disponibles las conferencias de prensa, comunicados, entrevistas, redes sociales, tribunas legislativas, radio, televisión y medios impresos.

Morena también acusó al PAN de utilizar la “mentira y la calumnia” como estrategia de comunicación y afirmó que, cuando el Gobierno responde a sus señalamientos con datos y documentos, la oposición acusa persecución o censura.

“No se le ha cerrado un solo espacio”, sostuvo el partido, al señalar que la oposición puede continuar criticando y fijando posiciones públicamente.

Finalmente, Morena aseguró que defiende la libertad de expresión, el derecho a la crítica y la pluralidad democrática, pero también el derecho de la ciudadanía a conocer directamente las acciones del Gobierno y escuchar distintas versiones para formar su propio criterio.

“La Mañanera le devuelve la palabra al pueblo. Por eso la derecha quiere silenciarla”, concluyó el posicionamiento.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento:



LA MAÑANERA ES UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL PUEBLO



La información pública no es una mercancía ni un privilegio reservado para unos cuantos. Es un derecho del pueblo y una condición indispensable para la… pic.twitter.com/vFkdCIptvY — Morena (@PartidoMorenaMx) August 10, 2026

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FGR