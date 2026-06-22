Morena arranca registro de aspirantes a cargos para elección del 2027

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández durante el arranque de registros

Morena inició este lunes el proceso de registro de aspirantes a las candidaturas para las gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027, con la apertura de las inscripciones para los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Los primeros registros se realizaron vía internet para quienes buscan contender por la candidatura al gobierno de Aguascalientes, mientras que en también comenzaron a desfilar los interesados en participar en el proceso interno.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, explicó que cada aspirante debe firmar una carta compromiso mediante la cual acepta conocer y respetar las reglas establecidas en la convocatoria.

Asimismo, detalló que el documento contempla la autorización para que el partido solicite información a las autoridades federales sobre posibles antecedentes relacionados con delitos o temas de seguridad, además de mantener como requisito la presentación de una carta de no antecedentes penales.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx, junto a @CitlaHM, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, dimos inicio al registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la #CiudadDeMéxico.



Este proceso… pic.twitter.com/lLYaLXh7Vn — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 22, 2026

“Se entregan cartas que tienen varios compromisos. Uno, que conocen la convocatoria y asumen las reglas; dos, que saben que la Comisión Nacional de Elecciones aplicará en su momento un criterio de paridad; tres, que aceptan, bajo una carta de protesta de decir verdad, que no tienen ningún tema ante la justicia, que no son deudores alimentarios, que no tienen antecedentes penales y aceptan que la comisión pueda solicitar de manera formal a las autoridades información para ratificar que lo que nos dicen de buena voluntad sea cierto”, señaló Hernández.

La dirigente partidista precisó que este lunes únicamente están convocados los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, quienes podrán registrarse entre las 12:00 y las 18:00 horas.

El primero en acudir a formalizar su inscripción fue Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno de Baja California, quien llegó acompañado por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo.

Tras su registro, el aspirante destacó la necesidad de fortalecer áreas estratégicas en la entidad fronteriza.

Necesitamos avanzar en temas de movilidad, infraestructura, por supuesto, seguridad, incluso en estrategias para competir con la frontera. Temas que tienen que ver con la atención de las causas. Me parece que hay un área de oportunidad que podemos profundizar Alfredo Álvarez Cárdenas



Para la recepción de registros fueron instaladas tres mesas de atención, una para cada uno de los partidos que integran la alianza oficialista: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Además, se habilitaron espacios especiales para las porras y simpatizantes de los distintos aspirantes.

Estoy en la Ciudad de México, donde me registro formalmente como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Porque creo que #BajaCalifornia necesita un proyecto para enfrentar sus retos, construido con la voz de la gente y con… pic.twitter.com/NaG32LB3lq — Alfredo Álvarez Cárdenas (@a_alvarezbc) June 22, 2026

Los registros se llevarán a cabo de lunes a sábado, con excepción del miércoles, jornada en la que las actividades serán suspendidas debido a la transmisión del partido de la Selección Mexicana de Futbol.

Algunos de los aspirantes que buscan contender por Aguascalientes, son, Nora Ruvalcaba, senadora el diputado federal Arturo Ávila y Aldo Ruiz, delegado de Programas para el Bienestar.

En Baja California, Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, Julieta Ramírez, senadora; Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno; Evangelina Moreno, diputada federal y Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali. Por el Verde se ve el nombre de Fausto Gallardo, diputado federal; Jorge Ramos, exdiputado.

Por su parte, para el estado de Baja California Sur, por Morena, Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz y Homero Davis, diputado federal; mientras que por el Verde va Manuel Cota, diputado federal y del PT: Christián Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos.

Mientras que en Campeche por Morena va Pablo Gutiérrez, alcalde de Ciudad del Carmen y Liz Hernández, ex secretaria de Gobierno, esto hasta este medio día.

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LMCT