CSP felicita a la árbitra Katia Itzel por su designación como jueza central en Mundial FIFA 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García por su designación como jueza central en el partido de Países Bajos contra Túnez en la Copa Mundial FIFA 2026.

“Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas y niños de México. Y para todas las niñas del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, expresó desde su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

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FGR