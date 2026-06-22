Celebra designación en la Mañanera

CSP felicita a la árbitra Katia Itzel por su designación como jueza central en Mundial FIFA 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García por su designación como jueza central en el partido de Países Bajos contra Túnez en la Copa Mundial FIFA 2026

Katia Itzel García
Katia Itzel García Foto: Instagram de Katia Itzel García @kigm14
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García por su designación como jueza central en el partido de Países Bajos contra Túnez en la Copa Mundial FIFA 2026.

Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas y niños de México. Y para todas las niñas del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, expresó desde su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

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