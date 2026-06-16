Claudia Sheinbaum felicita a Katia Itzel García, por trabajo en Mundial de Futbol 2026

También destaca labor de Isaac del Toro

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Katia Itzel García por su participación como árbitra en la Copa Mundial 2026 durante el partido de Países Bajos contra Japón.

Asimismo, felicitó a Isaac del Toro por su victoria en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de Francia.

También reconoció al equipo mexicano de tiro con arco que obtuvo siete medallas en la Copa del Mundo Antalya 2026.

Katia Itzel García marcó un precedente histórico al convertirse en la primera mujer árbitra mexicana en debutar en una justa mundialista de fútbol.

Su presencia en la Copa Mundial 2026 representa un avance crucial para la equidad y el talento femenino en el deporte de alto rendimiento.

García desempeñó el rol de cuarta árbitra en el encuentro disputado entre Países Bajos y Japón, correspondiente al Grupo F del torneo.

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FGR