¿De dónde es Katia Itzel García, la árbitra mexicana que debutó en el Mundial 2026?

El Mundial de 2026 no sólo ha dejado momentos memorables dentro de la cancha. También ha marcado un capítulo que se ha vuelto histórico para el arbitraje mexicano gracias a Katia Itzel García, quien se convirtió en la primera mexicana en formar parte de un cuerpo arbitral en una Copa del Mundo varonil.

La árbitra fue incluida por la FIFA en el cuerpo arbitral de la Copa Mundial de 2026, un logro que la coloca como una de las figuras más relevantes del arbitraje nacional y como referente para nuevas generaciones de mujeres en el deporte.

Su nombramiento representa un avance significativo para la representación mexicana en los escenarios internacionales más importantes del futbol, por lo que se han dado diversos cuestionamientos sobre Katia Iztel.

La árbitra mexicana ı Foto: Mexsport

¿De dónde es Katia Itzel García?

Katia Itzel García Mendoza nació en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992. La capitalina desarrolló una carrera que combina formación académica y experiencia deportiva, consolidándose como una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional.

Su trayectoria está estrechamente ligada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente continuó su preparación profesional en la carrera de Derecho, en modalidad abierta.

Además de su formación académica, también tuvo una relación cercana con el futbol desde joven al participar en equipos representativos de la UNAM, experiencia que contribuyó a fortalecer su conocimiento del juego antes de enfocarse de lleno en el arbitraje.

La árbitra mexicana Katia Itzel García ı Foto: Especial

Su carrera profesional comenzó a ganar notoriedad en 2016, cuando debutó en la Segunda Premier. Más adelante se integró a la Liga MX Femenil y en 2019 obtuvo el gafete internacional de la FIFA, paso clave que le permitió acceder a competencias internacionales.

Antes de llegar al Mundial 2026, Katia Itzel ya había construido un currículum destacado. Participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue la primera árbitra en dirigir un partido de la Copa Oro varonil y recibió el Premio Nacional de Deportes 2024 en la categoría de juez.

La FIFA la seleccionó entre las 52 personas que integran el cuerpo arbitral de la Copa Mundial de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Con ello, la mexicana se suma a un grupo reducido de mujeres que han tenido participación en la máxima competencia del futbol varonil.

La árbitra mexicana Katia Itzel García ı Foto: Instagram de Katia Itzel García @kigm14

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LMCT