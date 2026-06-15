“El mejor arbitraje femenil en el mundo está en México”

Armando Archundia es un exárbitro mexicano catalogado como uno de los mejores de nuestro país. Tuvo actividad en dos Copas del Mundo: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; además, impartió justicia en 14 finales de la Liga MX. La Razón de México tuvo una entrevista con él, en la que habló acerca del tema de Katia Itzel García, la silbante que recibió su primera oportunidad en un Mundial, este año.

“Hay que reconocer y admirar el trabajo que ha hecho; ha levantado la mano por el arbitraje mexicano. Hoy creo que el mejor arbitraje femenil que hay en el mundo me parece que está en México; y si no somos el mejor, cuando menos entre los tres o cuatro primeros, porque Estados Unidos también en arbitraje femenil es un nivel bastante excelso. Katia Itzel fue muy cuestionada y criticada porque iba a una Copa del Mundo, porque regularmente un árbitro tarda 15 años para poder llegar a un torneo de esta magnitud”, expresó Armando Archundia.

EL Dato: SU DEBUT como árbitro en Primera División fue el 10 de mayo de 1992, cuando pitó en un partido entre las Chivas y los Tecos UAG.

El exárbitro mexicano también aseguró que Katia Itzel y “Karen Hernández son grandes árbitros en el futbol femenil. Y Katia, cuando viene esta apertura de la FIFA, como en el Mundial pasado, donde invitan ya al arbitraje femenil para que participe en Copas del Mundo varonil, pues ella tiene esa oportunidad, y el proceso que hizo del 2022 al 2026 fue muy bueno”.

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Armando Archundia también habló de la polémica en la que estuvo envuelta Katia Itzel García por supuestamente ser fan de los Pumas, aunque el exsilbante mexicano comentó que “el tema del equipo al que le va, cuando eres niño, eres aficionado al futbol, nunca dices, ‘yo nací para ser árbitro’; eso es mentira y a Daniel Quintero nadie lo criticó, él jugó en la primera división, con el equipo de Tecos de la Autónoma. Muchos futbolistas quisieran ser árbitros, y cuando hay la opción, empezamos a criticar; creo que no está por ahí, simplemente uno se quita ya la camiseta; tu pasión es el arbitraje, y así lo ha demostrado Katia Itzel”.

1993 año en el que recibió su gafete FIFA

La silbante mexicana realizó su debut en la Copa del Mundo de 2026 fungiendo como cuarto árbitro en el partido entre Países Bajos y Japón, uno de los más llamativos de la primera jornada de la fase de grupos.

Armando Archundia además platicó de las diferencias que hay entre dirigir en un compromiso de Copa del Mundo a nivel profesional y uno de categorías juveniles.

“Mira, es interesante eso. Cuando vas a torneos internacionales, tienes que manejar a estos jóvenes. Debes tener mucho cuidado y, sobre todo, mucha condición física porque es un tipo de futbol con una exigencia física muy alta. Los jóvenes guardan respeto porque también somos mayores que ellos; cuando ven a una persona mayor, regularmente les impacta un poco y guardan respeto. Incluso recuerdo que en ese torneo Sub-17 no expulsé a ningún jugador. Creo que en cuatro partidos que dirigí amonesté a tres futbolistas, o cuatro cuando mucho. No hubo mayor problema”, expresó.

El exárbitro azteca también reveló que estuvo impartiendo justicia en categorías de seleciones juveniles cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comenzaban a figurar en el plano internacional y profesional.

Un tema que es constante en la actualidad es el análisis arbitral en redes sociales o en las transmisiones, y Armando Archundia deja en claro que “hay muchos que critican incluso sin saber, y tú como árbitro o exárbitro le pones más limón a la herida, pues obviamente esto va en contra; yo creo que simplemente tienes que ser profesional, objetivo, y analizar las jugadas y sobre todo, explicárselas a la afición o a la gente que te sigue, ya sea en redes sociales o te sigue por las empresas donde estés laborando”.

Para concluir la entrevista, Armando Archundia contó que la preparación de un árbitro para la Copa del Mundo inicia cuando el Mundial en curso llega a su fin.

“Estos procesos son cada cuatro años, es decir, finalizando al día siguiente; después que termina la Copa del Mundo del 2022, viene ya un proceso; bueno, son tres años y medio lo que se trabajó por la fecha en que se jugó el Mundial. Desde ahí ya viene un trabajo previo con un grupo de árbitros, los que van a continuar en ese proceso, como el caso de nuestro compatriota César Arturo Ramos Palazuelos, que va por su tercera Copa del Mundo”, puntualizó.

Este año, siete silbantes mexicanos tendrán actividad en el Mundial del 2026, ya sea como árbitro central, asistente u oficiales en el VAR.

KATIA ITZEL GARCÍA

EDAD: 33 años

DEBUT MUNDIALISTA: 2026

ESTATURA: 1.62 metros