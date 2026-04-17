Fuera de Canchas

La FMF revela el serio castigo para Sergio Bueno por sus comentario machista hacia Katia Itzel García

Sergio Bueno estuvo envuelto en un terrible problema después de ser expulsado en el Pumas vs Mazatlán por un comentario que hizo contra Katia Itzel García

Sergio Bueno recibió castigo por lo ocurrido con Katia Itzel García.
Sergio Bueno recibió castigo por lo ocurrido con Katia Itzel García. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Después de una semana de incertidumbre con el tema de Sergio Bueno y Katia Itzel García en el Pumas vs. Mazatlán, la Federación Mexicana de Futbol reveló este viernes el castigo que recibió el entrenador mexicano por su comentario machista contra la silbante.

“Las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinaron que el director técnico del Mazatlán FC, Sergio Bueno, incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes. En consecuencia, se sancionó a Sergio Bueno con una multa económica, así como la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género”, se puede leer en el comunicado.

Además, informaron que “el director técnico deberá cumplir con su partido de suspensión correspondiente durante la Jornada 15, derivado de la expulsión referida”.

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