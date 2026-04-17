La FMF revela el serio castigo para Sergio Bueno por sus comentario machista hacia Katia Itzel García

Después de una semana de incertidumbre con el tema de Sergio Bueno y Katia Itzel García en el Pumas vs. Mazatlán, la Federación Mexicana de Futbol reveló este viernes el castigo que recibió el entrenador mexicano por su comentario machista contra la silbante.

“Las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinaron que el director técnico del Mazatlán FC, Sergio Bueno, incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes. En consecuencia, se sancionó a Sergio Bueno con una multa económica, así como la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género”, se puede leer en el comunicado.

Además, informaron que “el director técnico deberá cumplir con su partido de suspensión correspondiente durante la Jornada 15, derivado de la expulsión referida”.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/4wu17Vsds5 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 18, 2026