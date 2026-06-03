¡Sorpresa! Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo, pierde en cuartos de final de Roland Garros ante Diana Shnaider

La gran favorita Aryna Sabalenka dilapidó una ventaja de un set y dos quiebres para perder 3-6, 7-5, 6-0 ante Diana Shnaider en los cuartos de final de Roland Garros.

Sabalenka, campeona de cuarto torneos de Grand Slam, lideraba 4-1 en el segundo set y estuvo a dos puntos de la victoria cuando sacaba para el partido con un 5-4, antes de derrumbarse por completo ante una jugadora que por primera vez hacía acto de presencia en una ronda de cuartos de final de un Grand Slam.

“Bueno, sinceramente me he quedado sin palabras”, dijo Shnaider, una rusa de 22 años. ”Súper feliz. Siento que intentaba concentrarme punto por punto. Sin pensar en el marcador. Ella es la número 1 del mundo, así que solo intentaba hacerlo lo mejor posible. Tenía que pelear cada punto”.

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Sabalenka se quedó inmóvil y gritó con fuerza tras perder un punto para quedar 0-30 abajo en el sexto juego del set decisivo y, aunque salvó dos puntos de partido cuando estaba 0-40, perdió el encuentro cuando envió un golpe a la red. En total, perdió 12 de los últimos 13 juegos.

Más temprano, la polaca Maja Chwalinska prolongó su asombrosa marcha en el torneo al vencer a la rusa Anna Kalinskaya por 7-6 (3), 6-3.

Para Sabalenka, sus dificultades recordaron la final del año pasado contra Coco Gauff, cuando protestó en voz alta, se gritó a sí misma y fulminó con la mirada a su palco antes de perder ante la estadounidense.

Highlights from the quarter-final between Diana Shnaider and Aryna Sabalenka 👇#RolandGarros pic.twitter.com/MIqaVLckhi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026

Sabalenka ya se había mostrado agitada cuando sacaba para cerrar el primer set, pero aun así parecía tener el control cuando sacaba para el partido en el segundo, con ventaja de 30-15. Pero Shnaider, que ya estaba firmando su mejor actuación en un grande, le quebró el saque a Sabalenka antes de tomar el control por completo.

Sabalenka se mostró cada vez más frustrada a medida que avanzaba el tercer set, y cuando falló una volea en la red en el cuarto juego del set decisivo se agachó y apoyó la cabeza sobre su raqueta durante unos instantes. El impulso había cambiado y la bielorrusa no pudo encontrar la manera de volver al partido.

It's never an easy moment, see you next year Aryna 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/e6ZeJYKe6L — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026

La campaña soñada de Chwalinska

Actualmente 114 en el ranking, Chwalinska superó tres rondas de la fase de clasificación para convertirse en apenas la segunda mujer polaca que se abre paso en las semifinales del Slam en arcilla, emulando a la cuatro veces campeona Iga Swiatek.

Un golpe descontrolado de Kalinskaya, 22da cabeza de serie, que acabó en la red le dio a Chwalinska un punto de partido, y lo concretó cuando el potente golpe de derecha de la rusa desde el fondo de la cancha salió afuera. Chwalinska, de 24 años, se llevó la mano a la boca y luego se cubrió el rostro con las manos, casi sin poder creerlo.

“Sinceramente no sé qué está pasando”, expresó Chwalinska. “Cada partido aquí es como una locura para mí. Estaba definitivamente nerviosa. Estoy estresada, por supuesto, pero trato de concentrarme en mi trabajo, en mi juego”.

Chwalinska nunca había pasado de la segunda ronda en ningún Slam antes de este torneo. “Estoy jugando contra las mejores jugadoras del mundo. No me voy a comparar con ellas”, indicó. Pase lo que pase a continuación, ya ha duplicado sus ganancias de por vida.

El total de premios en dinero de Chwalinska antes de este torneo era de 864.030 dólares, y llegar a las últimas cuatro aquí le reporta 750.000 euros (unos 872.000 dólares).

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