¿Quién es Alfonso ‘N’, alias Poncho, líder del Cártel de Los Reyes detenido en Michoacán?

La detención de Alfonso “N”, alias Poncho” o “Quiringa”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, derivó en una serie de bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos municipios de Michoacán tras el “operativo de precisión” realizado este sábado por autoridades federales.

La captura ocurrió en la localidad de Imbarácuaro, en el municipio de Los Reyes de Salgado, donde también fueron aprehendidas otras dos personas. Los tres detenidos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detenido en Michoacán Alfonso "N", líder del cártel de Los Reyes. ı Foto: X, @OHarfuch

En respuesta al operativo, integrantes del Cártel de Los Reyes bloquearon carreteras de los municipios de Aquila, Los Reyes de Salgado, Peribán y Tocumbo, con la intención de entorpecer el traslado de los detenidos. Horas después, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las vialidades habían sido liberadas.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Alfonso “N” era buscado por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. También recordó que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Estados Unidos ofrecía gasta 5 mdd de recompensa por Alfonso Fernández Magallón. ı Foto: state.gov

¿Quién es Alfonso ‘N’, líder del Cartel de Los Reyes?

Alfonso Fernández Magallón, de 56 años, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cártel de Los Reyes, una organización criminal que forma parte de la estructura de los Cárteles Unidos.

De acuerdo con la Defensa, el Cártel de Los Reyes mantiene presencia en los municipios michoacanos de Buenavista, Cotija, Los Reyes de Salgado, Peribán de Ramos, Tocumbo y Tomatlán.

“Poncho”, o “Quiringa”, es considerado uno de los colaboradores cercanos de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como cabecilla del Cártel de Tepalcatepec y líder de los Cárteles Unidos, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

Las autoridades mexicanas atribuyen a Alfonso Fernández Magallón delitos relacionados con extorsión, narcotráfico, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad. Además, lo señalan como presunto responsable de ataques contra personal militar registrados el 19 de enero de 2025 en Cotija, así como el pasado 15 de junio y 1 de julio en los municipios de Tingüindín y Jacona.

En Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) sostiene que “durante décadas” participó en el tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia ese país. Asimismo, la agencia lo identifica como responsable del control de pistas de aterrizaje utilizadas para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Colombia, que posteriormente eran enviados a territorio estadounidense a través de rutas empleadas para el tráfico de drogas sintéticas.

Según el Departamento de Estado, los Cárteles Unidos producen metanfetamina y fentanilo “a gran escala” en Michoacán.

El 14 de agosto de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a “Poncho” y a otros integrantes de los Cárteles Unidos, señalado de haber reclutado a exmilitares y expolicías colombianos para impedir la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Además, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a los Cárteles Unidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras junto a otros cinco grupos mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

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cehr