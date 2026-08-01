Cae Alfonso ‘N’, líder del Cártel de Los Reyes; desata bloqueos en Michoacán

Alfonso “N”, alias “Poncho” identificado como líder del Cartel de Los Reyes, fue detenido este sábado en Michoacán, lo que derivó en bloqueos carreteros en el municipio de Los Reyes de Salgado y municipios aledaños al noreste de la entidad.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, informó que “Poncho” era buscado por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, recordó Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.
Tras la captura de “Poncho”, integrantes del Cartel de Los Reyes bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en Los Reyes de Salgado y los municipios de Aquila, Peribán y Tocumbo.
Resultados del Gana Gato 3043 del 1 de agosto del 2026
Al respecto, García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad “garantiza la seguridad del Estado”.
¿Quién es Alfonso “N”, líder del Cartel de Los Reyes?
Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cartel de Los Reyes, una facción de los Cárteles Unidos.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los Cárteles Unidos como una “organización terrorista extranjera” junto a otras agrupaciones mexicanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También puedes leer:
- Defensa del ‘R1’ tramita amparo por presunta tortura e incomunicación y contra ‘expulsión’ a EU
- R1 ordenó asesinar a Manzo; y, a pedido de su hijo, a tiktoker
- Marina inhabilita tres narcolaboratorios en Sinaloa y asegura 3 mil litros de precursores químicos
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr