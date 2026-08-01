Cae Alfonso ‘N’, líder del Cártel de Los Reyes; desata bloqueos en Michoacán

Detenido en Michoacán Alfonso "N", líder del cártel de Los Reyes.

Alfonso “N”, alias “Poncho” identificado como líder del Cartel de Los Reyes, fue detenido este sábado en Michoacán, lo que derivó en bloqueos carreteros en el municipio de Los Reyes de Salgado y municipios aledaños al noreste de la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, informó que “Poncho” era buscado por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, recordó Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

Tras la captura de “Poncho”, integrantes del Cartel de Los Reyes bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en Los Reyes de Salgado y los municipios de Aquila, Peribán y Tocumbo.

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Al respecto, García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad “garantiza la seguridad del Estado”.

¿Quién es Alfonso “N”, líder del Cartel de Los Reyes?

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cartel de Los Reyes, una facción de los Cárteles Unidos.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los Cárteles Unidos como una “organización terrorista extranjera” junto a otras agrupaciones mexicanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estados Unidos ofrecía gasta 5 mdd de recompensa por Alfonso Fernández Magallón. ı Foto: state.gov

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cehr