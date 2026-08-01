Sheinbaum supervisa Plan General Lázaro Cárdenas en Oaxaca: ‘vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca’

Como parte del Plan General Lázaro Cárdenas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la reconstrucción de caminos en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, y aseguró que durante su administración seguirá construyendo infraestructura carretera en la Mixteca.

“Primer punto: caminos. Hay que resolver que mejoren todos los caminos de la Mixteca y ya iniciamos, ya iniciamos el año pasado y no vamos a parar, mientras estemos en la Presidencia, mientras el pueblo de México considere que debemos de seguir en la Presidencia vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca, en todo Oaxaca, pero particularmente en toda la Mixteca”, informó.

La mandataria detalló que son cuatro tipos de caminos los que se atienden en la región: la rehabilitación de caminos principales, rehabilitación de los caminos secundarios, los caminos artesanales y los caminos rurales o también conocidos como sacacosechas.

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Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, el 1 de agosto de 2026. ı Foto: Cortesía

Como segundo punto del Plan General Lázaro Cárdenas, Sheinbaum destacó la construcción de obras de agua potable como el rescate de las Plantas de Tratamiento que fueron abandonadas por los municipios ante la falta de recursos, por lo que anunció una nueva tarifa de electricidad para que las plantas de tratamiento puedan seguir operando ; además de acercar el riego a las zonas agrícolas.

Agregó que otras prioridades del Plan General Lázaro Cárdenas es el fortalecimiento de las escuelas, a través del programa La Escuela es Nuestra; la rehabilitación y equipamiento de las Casas de Salud municipales, que se sumen a los Centros de Salud y nuevos hospitales que construye el gobierno de México; y el apoyo para las y los artesanos que inició en la región Amuzga de Oaxaca.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante supervisión del Plan General Lázaro Cárdenas en Oaxaca. ı Foto: Cortesía

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que en 2026 se van a construir 76 caminos artesanales en la mixteca oaxaqueña, con una inversión de mil 255 millones de pesos y una longitud de 193.5 kilómetros para atender seis plantes de justicia: el de la Región Mixteca, del Pueblo Chocholteco, Pueblo Afromexicano, Pueblo Amuzgo, Pueblo Zapoteco y Chinanteco; y el Pueblo Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión total en obras carreteras para la mixteca oaxaqueña asciende a casi 4 mil 900 millones de pesos para una cobertura de mil 137 kilómetros y que forma parte del presupuesto de 13 mil 160 millones de pesos para este año en infraestructura de Oaxaca. Agregó que el presupuesto sexenal para la entidad es de 37 mil 800 millones de pesos.

Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, el 1 de agosto de 2026. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció a la Presidenta por llevar estas obras a quienes más lo necesitan e informó que desde el gobierno estatal se suma con una inversión de 5 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera, con lo que se han construido mil 202 kilómetros de caminos y carreteras en la entidad, además de 22 caminos rurales derivados del rescate de trenes, que se han integrado al Plan General Lázaro Cárdenas y ha beneficiado a más 37 mil personas.

cehr