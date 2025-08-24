Sheinbaum entrega créditos a artesanas del Pueblo Amuzgo para preservación del huipil

De visita por la región que recorrió cuando tenía apenas ocho años y de la que se llevó un huipil que aún conserva en fotografía, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó créditos a mujeres artesanas del Pueblo Amuzgo, para garantizar los precios justos a todas las artesanías que producen.

A su llegada a Xochistlahuaca, Guerrero, fue recibida con una ceremonia encabezada por mujeres de la región en la que se intercalaron referencias religiosas del cristianismo.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Xochistlahuaca, Guerrero. ı Foto: Presidencia / Cuartoscuro

En su mensaje, la mandataria subrayó que la entrega de estos apoyos es parte de los compromisos que hizo al arranque de su gobierno para que no sólo puedan comercializar los huipiles a un precio justo, sino que eso abone a su bienestar y la conservación de su trabajo.

Así, la mandataria recordó que hace 55 años visitó la región amuzga junto a su familia. Contó que su madre tomó el carro y les compraba huipiles a sus hijos, de lo cual mostró una fotografía.

“¿Quién iba a pensar entonces que iba a regresar 55 años después como Presidenta de la República? (...) Venimos a honrar a quienes con sus manos, con su corazón y con su sabiduría milenaria han tejido no solo huipiles, sino identidad, memoria, magia y resistencia. Las mujeres artesanas del pueblo Amuzgo. Los huipiles que nacen aquí son considerados entre los más hermosos de la nación y no es una exageración. Son piezas únicas que guardan la historia de un pueblo que nunca se ha rendido, que ha resistido” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum, a la izquierda, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a la derecha. ı Foto: Presidencia / Cuartoscuro

Sheinbaum reconoce a mujeres indígenas

Al dar lectura a un texto que preparó por este motivo, Sheinbaum Pardo subrayó que el ser la primera mujer en ocupar la Presidencia del país la obliga a “mirar a todo el pueblo”, pero en particular a las mujeres campesinas, trabajadoras, de la tercera edad, las indígenas y de otros sectores.

“Las que durante siglos fueron Las más invisibles, las más excluidas, las más olvidadas. Eso quedó en el pasado. Eso ya no. Hoy las mujeres indígenas son las más reconocidas de nuestro país. Rendimos homenaje a ustedes, mujeres que no han permitido que la raíz de nuestra cultura se quiebre, que transmiten la lengua de generación en para reconocerles, admirarlas y trabajar juntas para garantizar su participación, su cultura y apoyarles para que se siga preservando su lengua”, dijo.

La directora de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, detalló que a la fecha han recibido 11 mil solicitudes de artesanas para inscribirse al programa, de las cuales seis mil ya cuentan con el apoyo.

Señaló que la meta por entregar este año es de 500 millones de pesos, de los que hasta ahora se han dispersado 170 millones de pesos.

