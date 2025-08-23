Inversión de 9 mil 800 mdp para desarrollo de seis proyectos carreteros en Guerrero: SICT

De izquierda a derecha: Jesús Esteva Medina, titular de la SICT; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), afirmó que la inversión de los ejes prioritarios para 2025 es cercana a los 9 mil 800 millones de pesos (mdp) para el desarrollo de seis proyectos, entre los que destacó el de Salina Cruz-Zihuatanejo, Cuautla-Tlapa, Toluca-Zihuatanejo, caminos artesanales, infraestructura carretera en la Mixteca e infraestructura carretera en Guerrero.

Durante la presentación del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo, en Tlacoachistlahuaca, Guerrero, que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la SICT puntualizó que en la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo se incluye ampliación de ocho puentes, algunos de los cuales se terminarán en octubre y noviembre, sólo uno en diciembre de este año.

En el proyecto Cuautla-Tlapa se trabaja en el ramal Igualapa-Chilixtrahuaca-Alacatlatzala y uno en el estado de Puebla. Tiene 30 por ciento de avance con 30 kilómetros en Guerrero y un entronque en Puebla. Actualmente se trabaja en 22 frentes de obra.

Por lo que respecta a la carretera Toluca-Zihuatanejo, con apoyo de la Defensa se construye la ampliación y este año se intervendrán 12 kilómetros.

En cuanto a caminos artesanales, para Guerrero, en total serán ocho en 143 kilómetros con inversión de 932 mdp. En el Pueblo Amuzgo se desarrollarán 12 caminos con 17 kilómetros.

Destacó la infraestructura del “Programa Gral. Lázaro Cárdenas del Rio” que se desarrolla en la zona de Guerrero para 2025.

En cuanto a la infraestructura carretera de la Mixteca, por instrucciones de la Presidenta se tomará en cuenta el tramo Tlacoachistlahuaca-Ometepec.

Aclaró que en la actualidad se llevan a cabo trabajos de bacheo y limpieza de cunetas, en el tramo de Tlacoachistlahuaca-Ometepec y se considerará la repavimentación para el próximo año. “Vamos a atender la instrucción”, enfatizó.

Asimismo, se atenderá la petición del tramo San Juan de los Llanos a Ometepec.

Detalló que ya se atienden todos los frentes, como el de Huajuapan, Tehuacán, Huajuapan-Mariscala-Tamazola, en Oaxaca, en donde en muchos casos se realiza ampliación de puentes o construcción de caminos, en otros sólo es conservación y otros son reconstrucciones.

El puente Las Palmas ya se terminó su reconstrucción. En total, son cerca de 75 puentes que se intervienen en todo el estado de Guerrero; más de 50 son puentes nuevos y otros reforzamientos o ampliaciones.

cehr