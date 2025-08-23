‘Acapulco está de pie, vivo y fuerte’: Sheinbaum inaugura Marinabús en el puerto

Sheinbaum reafirmó en Acapulco su compromiso con la reconstrucción tras los huracanes.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Acapulco la supervisión de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y el abanderamiento del Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo que recorrerá la bahía del puerto bajo la operación de la Secretaría de Marina.

Este proyecto es más que un medio de movilidad, es un símbolo de la reconstrucción de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta destacó que el nuevo transporte impulsará turismo y economía local. ı Foto: Presidencia

La presidenta subrayó que la puesta en marcha del Marinabús representa un beneficio directo para los habitantes y para el turismo:

Permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable, beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y con ello fortalecerá la economía local Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Además, destacó que el valor del proyecto se amplía al estar bajo la operación de la Marina, institución que, dijo, “no solo protege nuestros mares, sino que también con disciplina y entrega, ayuda a construir bienestar para el pueblo de México”.

El Marinabús recorrerá la bahía bajo operación de la Secretaría de Marina. ı Foto: Presidencia

Acapulco está de pie, remarca la presidenta

En su mensaje, Sheinbaum también habló de la reconstrucción de Acapulco tras los estragos de los huracanes Otis en 2023 y John en 2024.

La devastación fue grande: hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua colapsados. Fueron días de incertidumbre y dolor, pero también de solidaridad y coraje, porque si algo distingue a este pueblo es su capacidad de resistir, de ponerse de pie y de nunca rendirse Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Recordó que su gobierno implementó el programa “Acapulco se transforma contigo”, a través del cual se han logrado avances significativos en apenas 11 meses.

Claudia Sheinbaum durante el abanderamiento del Marinabús en Acapulco. ı Foto: Presidencia

Más de 250 mil viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación y reconstrucción; cada familia sabe que no fue abandonada Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Entre las obras realizadas, enlistó la reconstrucción del acueducto Papagayo II, el desazolve y reforzamiento de bordos de ríos y arroyos, la construcción de nuevos pozos radiales y la rehabilitación de la planta de tratamiento Renacimiento.

También mencionó que se terminaron hospitales del IMSS y del ISSSTE, se han rehabilitado carreteras y puentes dañados, además de emprender acciones para la limpieza de playas y la mejora de la infraestructura turística.

Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que con el abanderamiento del Marinabús se consolida un nuevo capítulo en la transformación del puerto:

Hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro. Sigamos avanzando juntas y juntos, sigamos construyendo en Acapulco, en Guerrero y en México un país de justicia, de prosperidad compartida y de esperanza Claudia Sheinbaum, presidenta de México



