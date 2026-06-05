SCJN reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente; destaca uso del expediente electrónico

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó este viernes su compromiso con la protección del derecho a un medioambiente sano mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la emisión de nuevos criterios jurisdiccionales.

El Máximo Tribunal del país consolidó el derecho de los ciudadanos a promover juicios de amparo, a través del interés legítimo. Con esta resolución, una persona u organización civil puede exigir la salvaguarda de la naturaleza, sin demostrar un daño directo e individualizado, siempre que habite o use el entorno afectado.

Bajo este principio jurídico, la SCJN otorgó la protección constitucional a un ciudadano zapoteco ante las omisiones en el Parque Nacional Benito Juárez, en Oaxaca. Asimismo, reconoció la facultad de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab, en Yucatán, para impugnar normas técnicas sobre granjas porcícolas.

Suprema Corte de Justicia de la Nación ı Foto: Cuartoscuro

La SCJN recordó la validez de los decretos presidenciales que declararon Áreas Naturales Protegidas a Yum Balam, en Quintana Roo, y al Lago de Texcoco, en el Estado de México. Los ministros determinaron que las restricciones de suelo aplicadas en estas zonas prioritarias no vulneran la propiedad privada.

Además, el tribunal validó el cobro de derechos por descargas de aguas residuales bajo la premisa de que quien contamina paga, junto con las tarifas por turismo no extractivo en ecosistemas frágiles. Todos los casos anteriores fueron resueltos entre 2023 y 2025.

De manera interna, la Suprema Corte impulsó acciones orientadas a reducir su huella ambiental mediante el uso de herramientas tecnológicas que disminuyen el consumo de papel y optimizan la gestión jurisdiccional.

Tarjeta Informativa | En el #DíaMundialDelMedioAmbiente, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la protección del derecho a un medio ambiente sano mediante criterios que fortalecen el acceso a la justicia y contribuyen a una tutela constitucional más efectiva de este… pic.twitter.com/zpL1tlhvYt — Suprema Corte (@SCJN) June 5, 2026

SCJN digitaliza juicios y evita impresión de más de 1.7 millones de fojas

Entre ellas, destacó el fortalecimiento del expediente electrónico en diversos procedimientos jurisdiccionales, tal como en los amparos directos en revisión, lo que evitará la impresión de alrededor de 1 millón 743 mil 321 fojas. Con estos criterios jurisdiccionales y acciones institucionales, la Suprema Corte

“Con estos criterios jurisdiccionales y acciones institucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su compromiso con la tutela efectiva de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia ambiental”, concluyó.

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JVR