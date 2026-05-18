SCJN pacta con empresarios por la certeza jurídica

El ministro presidente, Hugo Aguilar (der.), con José Medina, presidente del CCE, ayer, en la firma del acuerdo.

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron abrir mesas permanentes de alto nivel, grupos técnicos y seminarios de capacitación para fortalecer la certeza jurídica, la inversión y la confianza económica en México.

El encuentro reunió al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, con más de 10 integrantes de la Comisión Ejecutiva del CCE, encabezada por José Medina Mora Icaza. La reunión tuvo como eje una ruta institucional de diálogo entre el Poder Judicial y los sectores económicos del país.

Durante la sesión, la representación empresarial planteó la necesidad de establecer reglas claras, criterios judiciales definidos e información oportuna para quienes participan en la actividad económica. Medina Mora Icaza agradeció la apertura al intercambio y destacó la importancia de una coordinación formal con las instituciones encargadas de impartir justicia.

El Tip: El acercamiento entre la SCJN y el CCE reavivó el debate sobre el papel del Poder Judicial, la confianza de inversionistas y el futuro económico de México.

A la mesa acudió la Comisión de Enlace con el sector empresarial de la SCJN, donde se abordó el impacto que las resoluciones de la Corte pueden tener en las micro, pequeñas y medianas empresas, además de su efecto en la protección de los sectores productivos y consumidores.

La SCJN y el CCE prevén espacios de intercambio continuo para capacitación, profesionalización y revisión técnica de temas vinculados con la seguridad jurídica. Con el objetivo de generar confianza y certidumbre para la inversión en el país.

El acuerdo busca que las empresas cuenten con mayor previsibilidad ante resoluciones judiciales que inciden en contratos, competencia económica, consumo y operación diaria del sector productivo.

El ministro presidente subrayó la importancia de que las decisiones del máximo tribunal otorguen claridad institucional al país. También destacó la inviolabilidad de la cosa juzgada como elemento central para garantizar seguridad jurídica. La SCJN afirmó que mantendrá una política de puertas abiertas hacia distintos sectores de la población.