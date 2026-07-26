México rechaza incumplimiento ante la UNESCO por conservación de Calakmul

México rechazó que haya incumplido con la entrega de información sobre el estado de conservación de Calakmul y aseguró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó seis reportes entre 2022 y 2026, además de las evaluaciones naturales y culturales solicitadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El pronunciamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el INAH surgió después de que el Comité del Patrimonio Mundial aplazó hasta 2027 el análisis relacionado con el impacto de la obra ferroviaria en el bien mixto Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul.

Durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Busan, República de Corea, la delegación mexicana señaló que la misión de monitoreo reactivo realizada por la Unesco en septiembre de 2025 no entregó su informe dentro del periodo necesario para integrarlo al expediente de la sesión. Como consecuencia, las representaciones participantes recibieron la documentación previa sin las conclusiones de esa visita técnica, pese a que sus resultados debían aportar elementos actualizados sobre las condiciones de conservación de Calakmul.

Ambas instituciones afirmaron que “es incorrecto atribuir a México un incumplimiento en la entrega de información” y señalaron que el país atendió dentro del plazo fijado cada requerimiento formulado por la UNESCO.

🇲🇽 reafirma su compromiso con la conservación del Valor Universal Excepcional del bien mixto "Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul" y la correcta implementación de la Convención del #PatrimonioMundial. 🌱



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Entre 2022 y 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó la conservación de todos los edificios abiertos a la visita pública en Calakmul. También realizó un análisis con tecnología LiDAR en el área nuclear y su entorno para ampliar el conocimiento sobre la configuración del sitio arqueológico.

Los trabajos incluyeron la atención del conjunto pictórico ubicado en el edificio principal de Ch’ik Naahb, la preservación del friso estucado de la subestructura IIC y el estudio de manifestaciones tempranas de escritura e iconografía. El organismo añadió la habilitación de dos museos de sitio destinados a explicar la relevancia cultural de la antigua ciudad maya.

Conanp indicó que la misión internacional recibió documentación sobre el hotel Tren Maya y las modificaciones incorporadas al proyecto. Los ajustes incluyeron palafitos, menos pisos y habitaciones, pasos de fauna, protección de aguadas, albercas en azoteas y uso de energía solar.

Por otra parte, las dependencias expresaron su inconformidad porque el proyecto de decisión avanzó sin el reporte del equipo técnico. “Las conclusiones de dicha Misión son indispensables para conocer una evaluación integral, objetiva y actualizada sobre el estado de conservación del bien mixto”, expusieron.

Según la postura oficial, la ausencia de ese documento limitó los elementos disponibles para valorar las condiciones actuales del sitio. Las autoridades federales también aseguraron que mantuvieron colaboración con la Unesco y sus órganos consultivos.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección del Valor Universal Excepcional de Calakmul y pidió que las próximas resoluciones del Comité consideren datos técnicos completos, recientes y valorados de forma correcta.

#INAHInforma | @CONANP_mx y el INAH precisan que México entregó en tiempo y forma la información solicitada por la Unesco sobre Calakmul y reiteran su compromiso con la conservación del sitio y con una evaluación basada en información técnica completa y actualizada.@cultura_mx pic.twitter.com/MwHYr2gRxd — INAH (@INAHmx) July 26, 2026

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LMCT