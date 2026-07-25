‘Lady Tacos de Canasta’ cierra su negocio por extorsión: cuotas eran insostenibles, acusa

La comerciante y creadora de contenido Lady Tacos de Canasta anunció el cierre de su negocio tras denunciar que era víctima de presuntas extorsiones. Explicó que las cuotas que le exigían se volvieron “insostenibles”, situación que finalmente la llevó a poner fin a las operaciones de su establecimiento.

Lady Tacos de Canasta señaló que durante un tiempo intentó mantener abierto el local, pero aseguró que las exigencias económicas derivadas de las presuntas extorsiones terminaron afectando las finanzas del negocio, por lo que ya no era posible continuar operando.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Lady Tacos de Canasta relató que las amenazas no solo llegaban por llamadas telefónicas, sino que también había personas que acudían directamente a su establecimiento para exigir dinero.

Incluso, aseguró que los presuntos extorsionadores afirmaban tener identificados a los trabajadores del negocio, una situación que la llevó a tomar la decisión de cerrar por temor a poner en riesgo a su equipo.

🔴 “Tuvimos que cerrar el negocio porque las extorsiones eran insostenibles”, me comenta Marven, “Lady Tacos de Canasta”.



➡️Denuncia que recibían amenazas y extorsiones tanto por teléfono como de personas que acudían directamente al negocio.



➡️Señala que las cuotas que les… pic.twitter.com/UDd0NvkbMk — Azucena Uresti (@azucenau) July 24, 2026

¿Por qué cerró Lady Tacos de Canasta su negocio?

De acuerdo con el testimonio de la comerciante, la principal razón del cierre fueron las presuntas extorsiones de las que aseguró haber sido víctima. Explicó que las cuotas que le exigían para permitirle trabajar incrementaron con el tiempo hasta convertirse en un gasto imposible de cubrir.

Aunque no dio a conocer mayores detalles sobre las personas responsables ni precisó si presentó una denuncia formal, afirmó que la situación hizo inviable mantener el establecimiento abierto.

Aseguró que todas las extorsiones fueron denunciadas ante las autoridades; sin embargo, lamentó que únicamente se levantaran las actas correspondientes sin que, según su versión, hubiera un seguimiento efectivo a los casos.

Ante ese panorama y el temor de que las amenazas escalaran, decidió cerrar el establecimiento para proteger tanto su integridad como la de las personas que trabajaban con ella.

La comerciante indicó que tomó la decisión para evitar que las pérdidas económicas continuaran aumentando y salvaguardar la integridad de quienes laboraban en el negocio, al considerar que el riesgo ya era demasiado alto.

¿Quién es Lady Tacos de Canasta?

Lady Tacos de Canasta alcanzó notoriedad después de que un video suyo se hiciera viral en redes sociales mientras ofrecía sus tradicionales tacos de canasta en calles de la Ciudad de México. Gracias a esa popularidad logró consolidar una comunidad de seguidores y abrir un establecimiento propio.

Además de su actividad como comerciante, se ha convertido en una figura reconocida dentro de la comunidad LGBT+ y ha participado en distintos proyectos gastronómicos y culturales. Su historia fue vista como un ejemplo de emprendimiento que nació del comercio informal y logró consolidarse con el apoyo del público.

Sin embargo, el cierre de su negocio vuelve a poner el foco sobre el impacto de las extorsiones en pequeños y medianos comercios.

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MSL