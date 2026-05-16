La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), anunció que ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de intervención en tres de los sitios arqueológicos más significativos de la Ciudad de México: Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac.

La institución aseguró que se han desembolsado 6.2 millones de pesos como parte del Programa de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos. Con esta mejora se busca responder a las necesidades críticas de conservación e infraestructura operativa para asegurar que estos espacios de memoria e identidad sigan siendo accesibles y seguros para las comunidades que los rodean.

El INAH atiende zonas arqueológicas de Mixcoac, Cerro de la Estrella y Cuicuilco

La Secretaría de Cultura federal expresó que la implementación de estos recursos en las tres zonas arqueológicas ubicadas en la Ciudad de México se basa en un diagnóstico detallado realizado por especialistas de la Dirección de Estudios Arqueológicos, en conjunto con las coordinaciones nacionales de Obras y Arqueología.

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En Cuicuilco, los trabajos cobran especial relevancia ya que no se realizaba una intervención de tal magnitud desde 1979. Las labores incluyen el cambio de las cubiertas de lámina en el foso del Gran Basamento Circular para proteger los altares superpuestos, así como la colocación de una nueva techumbre para una estela de andesita de casi cuatro metros de altura.

Además, el Museo de Sitio está siendo renovado, incluyendo la actualización de su museografía, la rehabilitación de vitrinas y el monitoreo del emblemático cuadro La erupción del Xitle, de Jorge González Camarena.

En el Cerro de la Estrella, las obras se han concentrado en fortalecer la infraestructura de seguridad mediante el mejoramiento de la reja perimetral, además de realizar trabajos especializados de limpieza y conservación en el Templo del Fuego Nuevo.

Por su parte, en la zona de Mixcoac, se trabaja intensamente en la rehabilitación de la malla ciclónica, la reja metálica de protección, el módulo de seguridad y los servicios sanitarios para los visitantes.

De manera transversal, los tres sitios recibirán mejoras en jardinería y una renovación de su señalética. Estas labores, que iniciaron el 13 de abril, tienen como fecha prevista de conclusión el 30 de mayo de 2026.

El INAH busca no solo preservar el patrimonio, sino también incentivar la visita pública, en especial de cara a eventos internacionales como el Mundial de Futbol, durante el cual se planean exhibiciones de juego de pelota en Cuicuilco. El acceso a estas tres zonas arqueológicas es totalmente gratuito.