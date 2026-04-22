Zona arqueológica de Tenayuca enfrenta violencia; ataque con arma blanca

VISTA de la zona arqueológica de Tenayuca, ayer, desde afuera. Está cerrada al público.

El ataque ocurrido el lunes pasado en la zona arqueológica de Teotihuacán no es un hecho aislado. Hace casi una semana un empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue agredido con un arma blanca en los vestigios prehispánicos de Tenayuca, en Tlalnepantla, Estado de México.

“Hace como una semana entraron dos individuos; pasó algo similar a lo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un trabajador del INAH estuvo en el hospital; gracias a Dios ayer (lunes) ya lo dieron de alta”, narró a La Razón una fuente que pidió el anonimato.

En la zona arqueológica de Tenayuca, el par de sujetos burló la seguridad e ingresó un arma blanca. El trabajador fue lesionado; uno de los sospechosos huyó y el otro fue capturado.

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“No traía pistola, sólo un arma blanca, pero de todos modos fue adentro. No sé qué está pasando ahora, pero tienen que estar al 100 quienes se quedan día y noche (en las zonas arqueológicas). Nadie trae arma (de los trabajadores)”, contó.

De acuerdo con la fuente, sólo hay un custodio a cargo de la seguridad de la zona arqueológica de Tenayuca, que el año pasado conmemoró el centenario de su redescubrimiento.

Incluso tiene menos personal del que había en 2025, cuando La Razón documentó las carencias que enfrentaba este lugar. En aquella ocasión, cuatro empleados se hacían cargo de dar servicio al público, de la limpieza del museo, del mantenimiento, del resguardo de piezas y de la seguridad, además de dos veladores.

1 Semana tiene de haberse cerrado la zona arqueológica por mantenimiento

La fuente consultada dijo que el día de la agresión acudió personal de la Guardia Nacional y se prometió reforzar la seguridad; sin embargo, esto no ocurrió. Ayer este diario constató que sólo se encontraba un elemento encargado de resguardar la zona arqueológica.

“Estuvo la Guardia Nacional. Siempre es lo mismo, que van a poner cámaras, que más vigilancia, no hacen nada. No hay presupuesto”, denunció.

EL DATO: SU TEMPLO principal, dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli, destaca por su doble escali nata y estructura concéntrica, modelo que luego se replicaría en el Templo Mayor.

En 2025, en el recorrido que se hizo había letreros que reclamaban por la falta de recursos en Tenayuca. “Exigimos más presupuesto para el INAH” y “Presupuesto para los trabajadores de las áreas sustantivas”, se leía.

RUMBO AL MUNDIAL. Se prevé que la zona arqueológica de Tenayuca reabra al público a principios de mayo, pues está cerrada por las obras de rehabilitación.

Ayer trabajadores realizaban labores de mantenimiento y restauración, principalmente en las serpientes, que presentaban piezas faltantes.

Es uno de los 46 sitios con vestigios donde se realizarán obras rumbo al Mundial, junto con otros como el de Cuicuilco, Mixcoac, Tajín, Monte Albán y Tepozteco, por mencionar algunos.

Tenayuca es de los lugares más antiguos e importantes del Posclásico mesoamericano. Fue capital de un señorío que llegaría hasta Nezahualcóyotl.