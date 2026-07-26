Sheinbaum cancela definitivamente ‘La Parota’ y anuncia nuevo plan de agua para Acapulco

Presidenta de México anuncia obras de agua potable y la cancelación de la presa La Parota en Acapulco.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota, previsto sobre el río Papagayo, al considerar las afectaciones que ocasionaría a comunidades rurales de Guerrero.

Durante el evento Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco, Guerrero, la presidenta anunció la cancelación y detalló cómo será el nuevo proyecto hídrico.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante el evento este domingo en Acapulco, Guerrero. ı Foto: Presidencia

Así, explicó que, en sustitución de la presa, el Gobierno federal desarrollará un nuevo sistema de abastecimiento de agua mediante la construcción de pozos radiales cerca del río Papagayo, una de las principales fuentes de suministro del puerto.

El proyecto contempla además torres, tanques elevados y equipos de bombeo que permitirán distribuir el agua tanto a las zonas bajas como a las partes altas de la ciudad.

Aspecto de los daños provocados por el paso de Otis en Acapulco, en 2023. ı Foto: larazondemexico

La mandataria explicó que la nueva infraestructura fue diseñada para reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos como los huracanes Otis y John, que dañaron las instalaciones hidráulicas existentes al inundar las bombas de extracción.

Con el nuevo esquema, los equipos serán instalados a mayor altura para evitar afectaciones durante futuras crecidas del río.

Como parte de las acciones complementarias, la administración federal renovará las tuberías de las colonias ubicadas en la parte alta de Acapulco, comenzando por Renacimiento.

Beneficiarias de Acapulco reciben sus tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de manos de la Presidenta. ı Foto: Presidencia

Además, continuará con el saneamiento de ríos y el desazolve de cauces para incrementar su capacidad de conducción durante lluvias extraordinarias.

En materia de recuperación económica, Sheinbaum informó que la ocupación hotelera en Acapulco alcanza 78 por ciento y estimó que aumentará durante la temporada vacacional de verano.

También aseguró que el puerto ha recuperado prácticamente la totalidad de los empleos y edificios afectados tras el paso de los huracanes.

Celebra apoyos para las mujeres

Al referirse a la política social de su administración, la Presidenta destacó que, tras la llegada de una mujer por primera vez a la Presidencia de la República, se creó una pensión exclusiva para mujeres de 60 a 64 años, con el propósito de reconocer el trabajo de cuidados que muchas realizan dentro y fuera del hogar.

Explicó que las beneficiarias pueden registrarse al cumplir los 60 años, recibir una tarjeta del Banco del Bienestar y obtener el primer depósito durante el siguiente bimestre.

Posteriormente, al cumplir 65 años, pasan al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La mandataria también afirmó que las recientes reformas constitucionales fortalecen los derechos de las mujeres, al reconocer la igualdad sustantiva, garantizar la igualdad salarial y establecer la obligación del Estado de asegurar una vida libre de violencia.

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