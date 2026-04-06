Sheinbaum destaca alta ocupación turística en Acapulco; el “Hogar del Sol” preferido en Semana Santa 2026

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum en la Mañanera de este lunes.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina resaltó los niveles positivos de ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del país, destacando el caso de Guerrero, particularmente Acapulco, durante la primera parte del periodo vacacional de Semana Santa 2026.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que actualmente se registran ocupaciones cercanas al 80% a nivel nacional, subrayando que destinos como Veracruz, Mazatlán y el Caribe mexicano han mostrado una importante afluencia de visitantes, al igual que el puerto Acapulco que en la zona Dorada alcanzó el 93 % durante este fin de semana.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente de promoción turística impulsado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como las condiciones que brinda el estado como playas limpias, una amplia oferta gastronómica y un ambiente seguro para los visitantes.

Durante esta temporada, el operativo especial de seguridad ha permitido garantizar la tranquilidad de turistas y residentes, lo que, junto con los atractivos naturales, motivó a miles de visitantes a elegir el “Hogar del Sol” para disfrutar sus vacaciones.

De acuerdo con cifras preliminares, Guerrero registra una ocupación hotelera general del 85.7%, mientras que Acapulco alcanza el 86.3%, consolidándose como uno de los destinos preferidos por turistas nacionales e internacionales.

La presidenta adelantó que será la próxima semana cuando se den a conocer los datos completos de ocupación turística en todo el país.

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FGR