Guerrero reporta lleno en Semana Santa: Acapulco alcanza el 86% de ocupación

Turistas disfrutan de las playas de Acapulco, que este domingo registró niveles de ocupación superiores al 86%.

Guerrero mantiene una sólida dinámica turística este domingo, con una constante afluencia de visitantes y niveles de ocupación que reflejan la continuidad del buen momento que vive el sector durante la temporada vacacional de Semana Santa.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, señaló que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se refuerzan de manera permanente las acciones para impulsar la actividad turística, fortalecer la llegada de visitantes y garantizar experiencias de calidad en los principales destinos.

Prestadores turísticos de Guerrero reportan una sólida derrama económica y se preparan para la Semana de Pascua. ı Foto: Gobierno Guerrero

Quiñones Orozco informó que este día, Acapulco reporta una ocupación hotelera general del 86.3%, destacando la zona Dorada con 93.3%, seguida de la Bahía Histórica con 84.0% y la zona Diamante con 76.9%.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo alcanza una ocupación de 85.4%, consolidándose como uno de los destinos de mayor preferencia en la entidad y el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón registra una ocupación del 85.2%, mientras que La Unión reporta 84.8%. En promedio, Guerrero alcanza una ocupación hotelera general del 85.7%.

El binomio de Ixtapa-Zihuatanejo se consolida en la temporada vacacional con un 85.4% de habitaciones ocupadas. ı Foto: Gobierno Guerrero

Destacó que miles de visitantes continúan disfrutando de la oferta turística del estado, que incluye atractivos naturales, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica, destacando la calidad en los servicios.

De igual forma mencionó que prestadores de servicios turísticos reconocieron la confianza de quienes visitan la entidad y reiteraron su disposición para seguir brindando atención de calidad, al tiempo que el sector se mantiene preparado para recibir a más visitantes durante la próxima semana de Pascua.

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